18 Aralık ne günü? 18 Aralık'ta kutlanan özel günler
Aralık ayında iki hafta geride kalırken, 18 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak edilen konular arasında yer aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratman adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, "18 Aralık ne günü?" İşte 18 Aralık tarihinde kutlanan özel günler...
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Aralık ayında on yedi gün geride kalırken, 18 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 18 Aralık tarihinde kutlanan özel günleri haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...
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18 ARALIK TARİHİNDE YAŞANAN BAZI OLAYLAR
MÖ 218 - Hannibal, Trebia Muharebesi'nde Roma Cumhuriyeti'ne karşı zafer kazandı.
1271 - Kubilay Han, İmparatorluğunun adını "Yuan" (元 yuán), olarak değiştirdi. Çin'de Yuan Hanedanı'nın hükümranlığı resmen başlamış oldu.
1777 - ABD'de, Şükran Günü ilk kez resmî olarak kutlandı.
1787 - New Jersey, ABD Anayasasını kabul eden üçüncü eyalet oldu.
1865 - ABD'de kölelik kaldırıldı.
1892 - Pyotr İlyiç Çaykovski'nin The Nutcracker (Fındıkkıran) adlı balesi, Sankt-Peterburg'da ilk kez sahnelendi.
1894 - Avustralya'da kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettiler.
1917 - Rusya ile Türkiye arasında Erzincan Antlaşması yapıldı.
1946 - Uluslararası Para Fonu, (IMF) faaliyete geçti. 27 Aralık 1945'te kurulan IMF, 32 üye ülkenin para birimlerinin altın ve Amerikan doları karşılığını ifade eden bir anlaşma ilan etti.
1954 - Kıbrıs'ta Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD karşıtı gösteri yapan topluluğa İngiliz askerleri ateş açtı; 2 kişi vuruldu, 42 kişi tutuklandı. Gösteriyi Yunanistan'la birleşmek isteyen Kıbrıslılar düzenlemişti.
1956 - Japonya, Birleşmiş Milletlere kabul edildi.
1957 - Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai) filmi, New York'ta gösterime girdi.
1965 - Japonya ve Güney Kore arasında resmi ilişkiler başladı.
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1966 - Satürn'ün uydusu Epimetheus, Richard L. Walker tarafından keşfedildi, fakat sonraki 12 yıl boyunca kaybedildi.
1969 - Yavuz zırhlısı, sökülmek üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) satıldı.
1969 - Birleşik Krallık Parlamentosu, cinayet suçlarında idam cezasını kaldırıldı.
1973 - Sovyetler Birliği, Soyuz 13'ü uzaya yolladı.
1975 - İlk Türk denizaltısının yapımına Gölcük Tersanesi'nde başlandı.
1976 - İstanbul Barosu Başkanlığına, Orhan Apaydın seçildi.
1997 - Dünya İnternet Konsorsiyumu (World Wide Web Consortium - W3C), HTML 4.0'ı duyurdu.
1997 - Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yasaya göre; özel radyo ve televizyon kuruluşları seferberlik ve savaş halinde Genelkurmay Başkanlığı'nca denetlenecek.
2002 - Necip Hablemitoğlu evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp öldürüldü.
2012 - Türkiye'ye ait keşif uydusu Göktürk-2, Çin'deki Jiguan Fırlatma Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
2022 - Arjantin Milli Futbol Takımı 3. kez FIFA Dünya Kupası'nı kazandı.
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