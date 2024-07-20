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        Haberler Gündem Eğitim 17 yıllık üniversite eğitimine 26 diploma sığdırdı - Haberler

        17 yıllık üniversite eğitimine 26 diploma sığdırdı

        Diyarbakır'da yaşayan 36 yaşındaki Dr. İslam Deviren'in, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 26 adet diploması bulunuyor. 3 ayrı lisans bölümünde daha eğitimini sürdüren, öğretmenlik mesleğini icra eden ve yazarlık yapan Dr. Deviren, "Her bölüm dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı ve disipliner arası bir bakış açısı kazandırdı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:50
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        17 yıllık üniversite eğitimine 26 diploma sığdırdı
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        Diyarbakır'da yaşayan, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 26 diploması bulunan 36 yaşındaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dr. İslam Deviren, aynı zamanda 3 farklı üniversitede eğitimini sürdürüyor.

        Dr. Deviren, 2009’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra hayatını eğitime adadı. 17 yıllık üniversite eğitiminde Deviren, 4 ön lisans, 11 lisans, 10 yüksek lisans ve 1 doktora diploması almaya hak kazandı. Diyarbakır’da öğretmenlik mesleğini icra eden Dr. Deviren, öğrenme yolculuğunun sadece akademik başarı değil, aynı zamanda hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme tutkusunun yansıması olduğunu söyledi.

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        Elde ettiği 26 diplomayla Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuracağını ifade eden Deviren, “Kamuda 15 yıldır öğretmenim. 26 farklı bölümden mezun oldum. Her bölüm dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı ve disipliner arası bir bakış açısı kazandırdı. Bu başarımla Guinness Rekorlar kitabına başvurmayı düşünüyorum. Buradaki gayem insanlara yaşam boyu öğrenmenin önemini ve herkesin eğitim potansiyelinin sınırsız olduğunu göstermektir. Umarım bu başarılarım başkalarına ilham verir. Şu an kendim doktora mezunu olduğumdan dolayı üniversite başvurularımı da yapmaktayım. 11 lisans, 10 yüksek lisans, 1 doktora ve 4 de ön lisans mezuniyetim var” dedi.

        "İLERLEMEDİĞİN VAKİT GERİLERSİN"

        Psikoloji, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, ziraat mühendisliği ve çocuk gelişimi gibi alanlarda mezuniyet belgelerinin bulunduğunu dile getiren Dr. Deviren, “Aynı zamanda yüksek lisans eğitimimi de Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Doktoramı ise Siirt Üniversitesi'nde bitirdim. İlk mezuniyetim Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü oldu. Mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladım. Aslında öğretmen olduğumuz için sürekli kendimizi güncel tutmamız gerekiyordu. Yani öğrenmeyi ben bu şekilde ifade ediyorum; akıntıya karşı yüzmek gibi görüyorum. İlerlemediğin vakit gerilersin. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğini icra eden bütün öğretmenlerin kendini güncel tutması için farklı alanlarda bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

        Şu an 3 farklı bölüm daha okuduğunu kaydeden Deviren, “Öğrenme öyle bir şey ki, tutku gerekiyor. Bu tutkuyu aslında içinde yaşatabiliyorsan, ya da o heyecanı içinde yaşatabiliyorsan, her şeyin üstesinden gelebilirsin. Bu daha çok heyecanla ilgili bir durum. Dolayısıyla da eğitim sürecimi daha devam ettiriyorum. Şu an farklı üç bölüm daha okuyorum. Guinness Rekorlar Kitabına başvuru yapacağım. Şu an 16 diplomalı İtalyan bir vatandaş var. Onun rekorunu kırdığım için bu rekoru ülkemize getirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

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