17 yaşındaki çocuğun inşaatta feci sonu!

İHA

Afyonkarahisar'da, çalıştığı inşatta yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, inşaatta çalışan M.D.'nin (17), üzerine henüz belirlenemeyen bir sebeple 5. kattaki yük asansörü düştü. Korkunç olayda çocuğun yük asansörünün altında kaldığını gören diğer işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

GÖZALTILAR VAR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemede ise gözaltına alınanların olduğu belirtildi.