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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya’da 17 yaşındaki Açelya’dan acı haber geldi! - Açelya Yıldırım'a ne oldu?

        17 yaşındaki Açelya’dan acı haber geldi!

        Sakarya'da, "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 4 gün kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'ın cansız bedeni Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde deniz kenarında bulundu. Genç kızın çektiği veda videosu yürekleri dağlamıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 08:10 Güncelleme: 30.09.2023 - 08:20
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        "Dershaneye gidiyorum" demişti! 17 yaşındaydı!
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        Sakarya'da olay, 25 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı.

        AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi kızlarıyla ilgili kayıp başvurusunda bulundu.

        ÇANTASI VE CEP TELEFONUNA ULAŞILDI

        Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çantaya ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklar'da ulaşıldı. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kefken Adası yakınlarındaki deniz kıyısında bulundu.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

        Genç kızın anne ve babası, Açelya'ya ait çanta bulunduktan sonra kızlarının eve dönmesi için gözyaşları içinde çağrıda bulunmuştu.
        Genç kızın anne ve babası, Açelya'ya ait çanta bulunduktan sonra kızlarının eve dönmesi için gözyaşları içinde çağrıda bulunmuştu.

        Açelya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi otopsi işleminin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu! Haberi Görüntüle
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