Sakarya’da 17 yaşındaki Açelya’dan acı haber geldi! - Açelya Yıldırım'a ne oldu?

Sakarya’da 17 yaşındaki Açelya’dan acı haber geldi! - Açelya Yıldırım'a ne oldu?

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Sakarya'da olay, 25 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı.

AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU İHA'da yer alan habere göre dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi kızlarıyla ilgili kayıp başvurusunda bulundu.

ÇANTASI VE CEP TELEFONUNA ULAŞILDI Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çantaya ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklar'da ulaşıldı. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. .png CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI 4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kefken Adası yakınlarındaki deniz kıyısında bulundu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK Genç kızın anne ve babası, Açelya'ya ait çanta bulunduktan sonra kızlarının eve dönmesi için gözyaşları içinde çağrıda bulunmuştu. Açelya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi otopsi işleminin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu! Haberi Görüntüle