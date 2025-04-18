Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 17 Nisan 2025 reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralaması: İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Survivor, Siyah Kalp

        17 Nisan reyting sonuçları açıklandı: Perşembe günü en çok ne izlendi?

        17 Nisan 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında yer alan dizi, film ve eğlence programları, reyting listelerinde rekabete sahne oldu. Gün boyunca yayınlanan yapımlar, hem total hem de AB kategorilerinde izlenme oranlarına göre sıralandı. Peki, Perşembe günü reyting yarışını kim önde tamamladı? İşte, 17 Nisan 2025 tarihli total ve AB grubu reyting sıralamasında ilk 10'a giren programlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 07:35 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          17 Nisan 2025 Perşembe günü televizyon kanallarında birçok dizi, film ve eğlence programı izleyiciyle buluştu. Gün boyu ekrana gelen yapımlar, reyting listelerinde büyük bir yarışa sahne oldu. Peki, gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar süren yayın maratonunda hangi yapımlar zirvede yer aldı? İşte, 17 Nisan 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçlarında ilk 10’a giren programlar…

        • 2

          17 NİSAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Hudutsuz Sevda – NOW

          Esra Erol'da – ATV

          İnci Taneleri – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Survivor – TV8

          ATV Ana Haber – ATV

          Siyah Kalp – Show TV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Gelin – Kanal 7

          İnci Taneleri (Özet) – Kanal D

        • 3

          17 NİSAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

          İnci Taneleri – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Hudutsuz Sevda – NOW

          Survivor – TV8

          İnci Taneleri (Özet) – Kanal D

          Esra Erol'da – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Siyah Kalp – Show TV

          Başka Bir Gün – ATV

          Eintracht Frankfurt - Tottenham UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        Habertürk Anasayfa