17 Nisan reyting sonuçları açıklandı: Perşembe günü en çok ne izlendi?
17 Nisan 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında yer alan dizi, film ve eğlence programları, reyting listelerinde rekabete sahne oldu. Gün boyunca yayınlanan yapımlar, hem total hem de AB kategorilerinde izlenme oranlarına göre sıralandı. Peki, Perşembe günü reyting yarışını kim önde tamamladı? İşte, 17 Nisan 2025 tarihli total ve AB grubu reyting sıralamasında ilk 10'a giren programlar…
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17 Nisan 2025 Perşembe günü televizyon kanallarında birçok dizi, film ve eğlence programı izleyiciyle buluştu. Gün boyu ekrana gelen yapımlar, reyting listelerinde büyük bir yarışa sahne oldu. Peki, gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar süren yayın maratonunda hangi yapımlar zirvede yer aldı? İşte, 17 Nisan 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçlarında ilk 10’a giren programlar…
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17 NİSAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Hudutsuz Sevda – NOW
Esra Erol'da – ATV
İnci Taneleri – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Siyah Kalp – Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Gelin – Kanal 7
İnci Taneleri (Özet) – Kanal D
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17 NİSAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI
İnci Taneleri – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Hudutsuz Sevda – NOW
Survivor – TV8
İnci Taneleri (Özet) – Kanal D
Esra Erol'da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Siyah Kalp – Show TV
Başka Bir Gün – ATV
Eintracht Frankfurt - Tottenham UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – TRT 1
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