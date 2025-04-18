17 Nisan 2025 Perşembe günü televizyon kanallarında birçok dizi, film ve eğlence programı izleyiciyle buluştu. Gün boyu ekrana gelen yapımlar, reyting listelerinde büyük bir yarışa sahne oldu. Peki, gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar süren yayın maratonunda hangi yapımlar zirvede yer aldı? İşte, 17 Nisan 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçlarında ilk 10’a giren programlar…