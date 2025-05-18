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        Haberler Bilgi Magazin 17 Mayıs 2025 reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün Cumartesi günü en çok ne izlendi?

        17 Mayıs reyting sonuçları açıklandı: Cumartesi günü en çok ne izlendi?

        17 Mayıs 2025 Cumartesi günü yayınlanan televizyon programları, reyting yarışında öne çıkmak için kıyasıya bir rekabet sergiledi. Akşam kuşağındaki güçlü yapımlar, izlenme oranlarını belirlemede etkili olurken, bazı programlar beklentilerin gerisinde kaldı. İzleyicilerin tercihleri, gün sonunda reyting tablolarına net şekilde yansıdı. İşte, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü reyting sıralamasında öne çıkan ilk 10 yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 08:06 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:18
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        • 1

          17 Mayıs 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yine hareketli bir yayın akışı yaşandı. Gün boyunca süren eğlenceli ve bilgi dolu programlar, izleyicileri ekran başına kilitlerken; akşam kuşağında yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları arasında büyük bir rekabet yaşandı. Prime time saatlerinde reyting mücadelesi arttı. Günün sonunda izleyici tercihleri, reyting sonuçlarına net şekilde yansıdı. İşte, 17 Mayıs 2025 Cumartesi gününün en çok izlenen yapımları ve ilk 10’da yer alan programlar...

        • 2

          17 MAYIS CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı – TRT 1

          Can Borcu – ATV

          Survivor – TV8

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Show Ana Haber – Show TV

          Vizontele Tuuba (Türk Sineması) – Star TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

        • 3

          17 MAYIS CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

          Gönül Dağı – TRT 1

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Survivor – TV8

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Can Borcu – ATV

          Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          Kuzeyin Oğlu Volkan Konak (Tekrar) – Kanal D

          Kızılcık Şerbeti (Tekrar) – Show TV

          Show Ana Haber – Show TV

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