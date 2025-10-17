Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 17 Ekim ne günü, anlamı ve önemi ne? 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

        17 Ekim ne günü? 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü nedir?

        Ekim ayının ortasına gelinirken, 17 Ekim'in hangi özel güne denk geldiği araştırılıyor. Her yıl 17 Ekim, Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanıyor. Astsubaylık mesleğine gönül verenlerin dayanışma ve gurur günü olarak kabul edilen bu özel günün ortaya çıkışı ve önemi merak ediliyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 00:30 Güncelleme: 17.10.2025 - 00:30
        • 1

          Takvimler 17 Ekim’i gösterdiğinde, hem Türkiye’de hem de dünyada Dünya Astsubaylar Günü kutlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bel kemiğini oluşturan astsubayların emek ve fedakârlıklarının anıldığı bu anlamlı gün hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, 17 Ekim ne günü, anlamı ve önemi ne? 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? İşte detaylar...

        • 2

          17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDİR?

          17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. İlk olarak 17 Ekim 2012 tarihinde TEMAD’ın kuruluş gününde kutlanmaya başlandı.

          Yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasî liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle her yıl kutlanan bir gün hâline geldi.

        • 3

          DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDEN 17 EKİM?

          Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici’nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görüldü. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alındı.

          17 Ekim 2012'de tertip edilen ilk kutlamada astsubay konularının ele alındığı panel düzenlenmiş, astsubay ve eşlerinin hazırladığı resim ve fotoğraf sergisi açılmış, TEMAD Kupası at yarışları koşuldu. Emekli Astsubay Mustafa Yıldız'ın dünya bisiklet turu ve Büyük Ankara Yürüyüşünün yanı sıra 2011 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Azerbaycanlı sanatçılar Nigar Cemal ve Eldar Kasımov'un katılımı ile büyük konser icra edildi. Benzer programlar sonraki senelerde de icrâ edilmeye devam etti.

