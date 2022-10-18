Her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri olmak üzere üç kere gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto ile kazandıran numaralar, şansını deneyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte kazandıran numaralar...

17 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto haftanın ilk çekilişi ile 17 Ekim Pazartesi akşamı gerçekleşen oyunla saat 21:30'da belli oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu.