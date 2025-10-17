Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanmaya devam ediyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 109. bölümü ile izleyicileri şoke edecek. Doğa’nın, bebeğiyle birlikte geçirdiği korkunç kaza sonucu neler yaşanacağı büyük bir merak konusu olacak. 17 Ekim 2025 TV yayın akışı listesine göre diğer kanallarda da diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 17 Ekim Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...