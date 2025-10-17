Habertürk
        17 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL | Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı listesi

        17 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        17 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, akşam kuşağında birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan doruğa çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 17 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 15:04 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:04
          Ulusal kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanmaya devam ediyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 109. bölümü ile izleyicileri şoke edecek. Doğa’nın, bebeğiyle birlikte geçirdiği korkunç kaza sonucu neler yaşanacağı büyük bir merak konusu olacak. 17 Ekim 2025 TV yayın akışı listesine göre diğer kanallarda da diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. İşte 17 Ekim Cuma Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı...

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Güller ve Günahlar

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Güller ve Günahlar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Güller ve Günahlar

          03:00 Poyraz Karayel

          05:00 Baht Oyunu

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Veliaht

          02:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Mısır Tanrıları

          22:30 Mısır Tanrıları

          01:00 Sahipsizler

          03:30 Baba Ocağı

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:23 İstiklal Marşı

          05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:15 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Cennetin Çocukları

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Taşacak Bu Deniz

          03:10 Cennetin Çocukları

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bir Gece Masalı

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aynadaki Yabancı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aşk ve Gözyaşı

          00:20 Aynadaki Yabancı

          03:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Ben Leman

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Ben Leman

          22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

          01:15 Kıskanmak

          03:30 İnadına Aşk

          04:30 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          17 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
