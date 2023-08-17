17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı

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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedeler, felaketin vurduğu illerde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar da unutulmadı.

Türkiye'yi derinden sarsan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmişti.

İSTANBUL

AA'nın haberine göre; İstanbul Avcılar'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, depreme karşı gerekli yasal düzenlemelerin tolerans gösterilmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Halisçelik, "Bilim insanlarımız Marmara bölgesinde ciddi bir deprem beklediklerini özellikle son 1 yıldır daha fazla dillendirmeye başladılar. Bu bağlamda tespit edilen tüm riskli binaların bir an önce yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı binaların yapılması gerekmektedir. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir." dedi.

Açıklamaların ardından grup, meşale yakarak deprem anıtı önüne karanfil bıraktı.

Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi.

Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 17 Ağustos'ta yaşanan büyük yıkımın ardından Gölcük ve diğer ilçelerin güçlü bir şekilde ayağa kalktığını görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Serim, 24 yıl önce yaşanılan acının bir benzerinin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşandığını belirterek, "Cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı deprem felaketinin ardından milli seferberlik icra ettik. Bu süreçte uluslararası toplum bizi yalnız bırakmadı. Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma ekipleri, sağlık personeli, seyyar hastaneler ve acil insani yardım malzemesi göndererek Türkiye'ye yardım elini uzattı. Ülkemizin bu zor günlerinde gösterilen yakın dayanışma ve büyük destek için uluslararası topluma minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum. Türkiye olarak tüm doğal afetlerde, salgın hastalıklarda insani ihtiyaçlar söz konusu olduğunda tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi ve bundan sonra da edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum." dedi.

17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri arasındaki en büyük farkın depremlerin ardından devlet kurumlarının ortaya koyduğu performans olduğuna değinen Serim, "Aradan geçen 24 yıllık sürede kurumlarımızın böylesine büyük afetlerin yaralarını sarma hususunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini bu yıl hep birlikte gördük. Devletimizin gücünü ve imkanlarını deprem bölgesine yürütülen ihya ve inşa faaliyetlerinde somut olarak görmeye devam edeceğiz. Depremden zarar gören illerin yeniden inşasında uluslararası ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da depremi en iyi bilen kentlerden birisi olan Kocaeli'nin 6 Şubat depremlerinde ilk günden beri depremzedelerin yanında olduğunu belirtti.

Kocaeli'de risk azaltma çalışmalarına devam ettiklerini ve afete dirençli toplum oluşturma stratejisini ortaya koyduklarını anlatan Yavuz, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz tahkiklerden sonra 30 okulumuzu boşaltıp, tekrar yapmaya devam edeceğiz. 2020'den itibaren 553 derslikli 46 okulumuzu tamamen yeniledik ve eğitim öğretime açıktık. Şu an 333 derslikli okulumuzun inşaatı devam ediyor, yakın bir sürede teslim edeceğiz. 146 derslikli bir okulumuzun da ihalelerini yaptık yer tespit çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 15 okulumuzun güçlendirmesini en geç 20 Eylül'de bitirmiş şekilde eğitim öğretime açmış olacağız. Tüm kamu binalarını elden geçiriyoruz. Depreme dayanıklı kamu kurum ve kuruluşlarını ortaya koyuyoruz."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise depreme önceden hazır olmanın önemine değinerek, "Deprem anında yapılması gerekenlere odaklanmak depremden sonrasına ilişkin sürecin yönetilmesine hazır olmak önemli. Her yıl üzerine koyarak gidiyoruz. O günden bugüne kadar yöneticilerimiz çok güzel hizmet ettiler. Biz de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Kocaeli'deki 250 bin konutun risk taramasının yapılmaya başlandığını ifade eden Büyükakın, "Belediyemiz, 2 üniversitemiz, inşaat mühendisleri odası ve valiliğimizin desteğiyle taramalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık yüzde 15'i tarandı. 1 ay geçti 9 aylık zaman zarfında tamamını bitireceğiz. Risk haritası çıkartıldığında gerekli adımlar atılacak. Titiz bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Çok geç olmadan bu çalışmaları tamamlayıp olası büyük İstanbul depremine bu kent hazır olmuş olacak. Yeni acılar yaşamamış olacağız." şeklinde konuştu.

Programda AK Parti Kocaeli Milletvekili Saddetin Hülagü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara da konuşma yaptı.

SAKARYA

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kasideler okundu.

Bazı vatandaşlar, kasideler okunduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Marmara Depremi'nde yaşananların izletildiği programda, arama kurtarma faaliyeti yürüten kurumların stantları protokol üyelerince gezildi.

Etkinlik süresince katılımcılara Türk Kızılay tarafından ikramlarda bulunuldu.

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, deprem şehitlerini rahmetle andı, yakınlarına sabır diledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk günden itibaren afetzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlatan Yüce, "'Sizi en iyi biz anlarız' diyerek gündüz gece demeden İskenderun'da, Diyarbakır'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da ve Hatay'da ilk günden itibaren hummalı çalışmalar gerçekleştirdik. Deprem konusunda bu kadar hassas olmamızın, canla başla çalışmamızın sebebi, malumunuz 1999 depremidir. Bizler bu acıyı yaşadık. 'Acı düştüğü yeri yakar' derler, çok doğru. Acı düştüğü yeri gerçekten yakıyor. Bize düşen, o yanan acıya bir merhem olabilmek." diye konuştu.

Yüce, sadece yaraları sarmadıklarını, yara almamak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Orta hasarlı yapılarda kat alımı, güçlendirme, zemin iyileştirmesi gibi uygulamalara gidildi. Ağır hasarlı binalar tamamen yıkıldı. Binalara verilen ruhsatlarda zemin etütleri ve raporlamaları şart koşuldu. Öncelikle Sakarya'da yatay mimari hakim oldu. Bu anlamda şehrimiz ülkemize örnek şehir olma özelliğine sahip oldu. Bunun böyle devam etmesini sağlamak mecburiyetindeyiz."

Etkinliğe, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

YALOVA

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Deprem Anıtı'nda stantların gezilmesiyle başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş"ü ile devam etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri yazılı mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bırakan katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi ve salonları gezdi.

Sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'in ardından deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu.

Alanda kurulan stantlarda Yalova Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ve helva ikramı yapıldı.

Anma törenine, Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.