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        Haberler Yaşam 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'ndaki 'sis denizi' görüntülendi

        1650 rakımlı Dürtmen Dağı'ndaki 'sis denizi' görüntülendi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde yer alan 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda oluşan 'sis denizi', dronla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:28
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        1650 rakımda 'sis denizi'
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        Samsun'un Alaçam ilçesi sınırlarında kalan Dürtmen Dağı, ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunuyor.

        Doğal güzellikleriyle öne çıkan dağ, doğaseverlerin doğa yürüyüşü rotasında yer alıyor.

        Araçla belirli bir yere kadar gidildikten sonra yürüyüşle Dürtmen Dağı'nın zirvesine çıkılabiliyor.

        Bazı dönemlerde çevresinin sisle kaplanması nedeniyle dağın sadece zirvesi görülebiliyor.

        Dağdaki sisin adeta denizi andıran yoğunluğu dronla görüntülendi.

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        #sis denizi
        #Dürtmen Dağı
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