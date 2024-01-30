1600 rakımlı Çangal Dağı havadan görüntülendi
Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çangal Dağı, doğaseverleri ağırlıyor
- 1
Ayancık ilçesi yakınlarındaki 1600 rakımlı Çangal Dağı, kentin önemli turizm alanlarından Akgöl Tabiat Parkı'nı da barındırıyor.
- 2
İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesi kış aylarında da doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
- 3
Bölgede karın yağmasıyla oluşan manzarayı görmeye gelenlerden Sinan Yıldız, "İki gündür kar yağıyor. Biz de arkadaşlarla eğlenmeye geldik" dedi.
-
- 4
Güzel manzarada eğlenmeye geldiklerini belirten Engin Ekim ise "Karın tadını çıkarmak istedik. Gayet güzel manzaramız var. Çangal bölgesine herkesi bekleriz" dedi.
- 5
Çangal Dağı'nda kar yağışıyla oluşan kış manzaraları dron ile görüntülendi.
- 6
-
- 7
- 8