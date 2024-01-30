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        Haberler Yaşam 1600 rakımlı Çangal Dağı havadan görüntülendi

        1600 rakımlı Çangal Dağı havadan görüntülendi

        Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çangal Dağı, doğaseverleri ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:41
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          Ayancık ilçesi yakınlarındaki 1600 rakımlı Çangal Dağı, kentin önemli turizm alanlarından Akgöl Tabiat Parkı'nı da barındırıyor.

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          İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesi kış aylarında da doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

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          Bölgede karın yağmasıyla oluşan manzarayı görmeye gelenlerden Sinan Yıldız, "İki gündür kar yağıyor. Biz de arkadaşlarla eğlenmeye geldik" dedi.

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          Güzel manzarada eğlenmeye geldiklerini belirten Engin Ekim ise "Karın tadını çıkarmak istedik. Gayet güzel manzaramız var. Çangal bölgesine herkesi bekleriz" dedi.

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          Çangal Dağı'nda kar yağışıyla oluşan kış manzaraları dron ile görüntülendi.

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