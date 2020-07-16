Şaşkın bakışlarla ziyaretçilerin gönlünü çalarken, Ayasofya'da verdiği pozlarla dünya çapında beğeni topladı. Danıştay kararı sonrası Ayasofya'nın kedisi Gli'nin ne olacağı merak konusu oldu.
ŞÖHRETİ DÜNYA ÇAPINDA
2004 yılında Ayasofya'da görevli kulübesinin altında doğmuştu. Doğduğu günde bu yana Ayasofya Müzesi'nin içinde yaşadı. Bu yüzden 'Ayasofya'nın kedisi' olarak biliniyor. Ziyaretçilerin yakın ilgi göstermesiyle dünya çapında şöhreti yakaladı.
OLDUKÇA İYİ BAKILIYOR
Habertürk'ten Özlem Türemen'in haberine göre Gli şaşı olarak doğuyor, oradaki restoratörlerden biri ismini veriyor. Gli müze müdürlüğü tarafından oldukça iyi bakılıyor. Her ay veteriner hekim ayağına gidiyor, özel mamalarla besleniyor.
DÜNYA REKORU GLİ'DE
Ayasofya'nın yerli ve yabancı ziyaretçilerine sıcakkanlı davranan Gli, fotoğraf makinalarına poz veriyor. Senede yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçinin gördüğü Gli, 'dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi' unvanını elinde bulunduruyor.
2009'DA GELEN ŞÖHRET
Ayasofya'nın kedisi Gli'nin dünya çapında tanınması ise 2009 yılında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Barack Obama'ın Ayasofya ziyaretinde sırasına çekilen fotoğraf karesine girdi. Obama'nın sevdiği kedi önce iki liderin ardından bütün dünyanın ilgisini çekmeyi başardı.
HESABI BİLE BULUNUYOR
Sosyal medya hesabı bulunan Gli'nin dünyanın dört bir yanından takipçileri bile var. Gli'nin hesabı Ayasofya'yı ziyaret edip de Gli'nin fotoğrafını çekenler tarafından yapılan sürekli paylaşımlara sahne oluyor.
KÜLTÜR ELÇİSİ GİBİ
Bakımını üstlenen müze görevlileri, Gli'nin aynı zamanda Türkiye'nin kültür elçisi olduğunu söyleyerek ibadete açılan Ayasofya'da kalmasını istiyor.
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