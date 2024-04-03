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        Haberler Müzik 16 yıl sonra yeniden grup Kargo

        16 yıl sonra yeniden grup Kargo

        Türkiye rock müziğinin efsane grubu Kargo, 'Kargo-Yarına Kalan Şarkılar' isimli saygı albümünü taçlandırmak için yıllar sonra bir araya geliyor. Başarılı grup yıllar sonra 1 Haziran 2024 Cumartesi günü Maximum Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:48
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        • 1

          Türkiye rock müziğinin efsane grubu Kargo, 'Kargo-Yarına Kalan Şarkılar' isimli saygı albümünü taçlandırmak için yıllar sonra bir araya geliyor.

        • 2

          Koray Candemir, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Mehmet Şenol Şişli ve Burak Karataş’tan oluşan efsane kadrosuyla Kargo, 'Yıldızların Altında', 'Şairin Elinde', 'Sen Ağlama' ve 'Renklerin İçinden' gibi unutulmaz şarkılarını 16 yıl aradan sonra sevenleriyle hep beraber seslendirmeye hazırlanıyor.

        • 3

          2024'te ilk ayında yayınlanan tribute albümleri 'Kargo-Yarına Kalan Şarkılar'la, şarkılarının zamansızlığını kanıtlayan grup, albümün ve son 16 yılın ilk açıkhava konseriyle 1 Haziran'da Maximum Uniq'te seyircisiyle buluşacak.

        BURÇLAR

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