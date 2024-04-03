16 yıl sonra yeniden grup Kargo

Koray Candemir, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Mehmet Şenol Şişli ve Burak Karataş’tan oluşan efsane kadrosuyla Kargo, 'Yıldızların Altında', 'Şairin Elinde', 'Sen Ağlama' ve 'Renklerin İçinden' gibi unutulmaz şarkılarını 16 yıl aradan sonra sevenleriyle hep beraber seslendirmeye hazırlanıyor.