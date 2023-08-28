Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yıl sonra katil yakalandı! - Karaman haberleri

        16 yıl sonra katil yakalandı!

        Karaman'da, 16 yıl önce para meselesi yüzünden çıkan kavgada M.K.'yi tabancayla vurarak öldüren 50 yaşındaki Mustafa Koçak, Mersin'de yakalandı. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Koçak, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:58 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yıl sonra katil yakalandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Karaman'da, 16 yıl önce para meselesi yüzünden çıkan tartışmada M.K.'yi öldüren Mustafa Koçak'ın (50) sahte kimlikle Erdemli ilçesinde yaşadığını belirledi.

        KATİL ZANLISI OPERASYONLA YAKALANDI

        DHA'da yer alan habere göre ekipler, şüpheliyi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

        BAŞKASINA AİT KİMLİKLE TEDAVİ GÖRMÜŞ

        Yakalanmamak için tarım işçisi olarak çalışan Koçak'ın aynı zamanda diyaliz hastası olduğu, başkasına ait kimlikle tedavi gördüğü belirlendi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Koçak, tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karaman
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Devlerin Antonio savaşı!
        Devlerin Antonio savaşı!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Habertürk Anasayfa