16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
Bartın'da, serinlemek için girdiği derede boğulan 16 yaşındaki Rümeysa Zoroğlu, toprağa verildi. Nermin Zoroğlu, kızının üzerine gelinlik konan tabutu mezarlığa götürülürken, "Beni bıraktın gittin kuzum" diye gözyaşları içinde feryat etti
Bartın'da olay, dün Kozcağız beldesine bağlı Kumluca yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden lise 2'nci sınıf öğrencisi Rümeysa Zoroğlu (16), serinlemek için girdiği derede boğuldu.
CENAZESİ KÖYÜNE GETİRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Zoroğlu'nun cenazesi, yaşadıkları Dırazlar köyüne getirildi.
TABUTUNA GELİNLİK KONULDU
Rümeysa´nın tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Kur´an-ı Kerim okunup, helallik alınmasının ardından öğle namazından önce evin önünde cenaze namazı kılındı.
"BENİ BIRAKTIN GİTTİN KUZUM"
Namaz sonrası Nümeysa´nın tabutu mezarlığa götürüldüğü sırada Nermin Zoroğlu, "Beni bıraktın gittin, kuzum" diyerek gözyaşı döktü. Rümeysa Zoroğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi.