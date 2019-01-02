02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da, çocuklarına bakıcılık yapan komşusunun kızı K.D.'yi 2 yıl boyunca farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunan T.D. (40),toplam 100 yıl 15 gün hapse mahkum edildi.
DHA'nın haberine göre, Antalya'da, 2015 yılında eşi çalışan, kendisi işsiz olan T.D.'nin çocuğuna, komşusunun kızı K.D. bakmaya başladı. T.D., eve erken döndüğü günlerde, o dönem 13 yaşındaki çocuğu, "Senin kuzeninle çıktığını biliyorum. Sevgili olmuşsunuz. Bunu annene söylerim" diyerek tehdit edip, taciz etmeye başladı. Çocuğa 2 yıl boyunca farklı tarih ve yerlerde cinsel istismarda bulunan T.D., zaman zaman bu anları görüntüledi ve tehdit unsuru olarak kullandı. Tehditlere dayanamayan çocuk, geçen yıl durumu annesi H.C.'ye anlattı. Annesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olan çocuk, kendisine T.D.'nin gönderdiği tehdit mesajlarını da polise verdi.
ANNE VE KIZI ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ, MAHKEME KABUL ETMEDİ
Gözaltına alınan T.D., işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. T.D. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. T.D.'nin yargılanmasına Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başlanırken, K.D. ve annesi bu sırada şikayetlerinden vazgeçti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1,5 yıl süren dava karara bağlandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, sanığın, mağdur çocuğa 2 yıl boyunca şantaj ve tehditle cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiğini, eylemleri sırasında çocuğu farklı yerlere götürerek hürriyetini kısıtladığını belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince cezalandırılmasını istedi.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI, 100 YIL 15 GÜN HAPİS
Yargılama sonunda mahkeme heyeti, T.D.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismar suçu'nu işlediğine kanaat getirerek, sanığa 67 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 13 yıl 6 ay, 'şantaj' suçundan 3 yıl, 'müstehcen görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak' suçundan 7 yıl 6 ay, 'müstehcenlik' suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Toplam 100 yıl 15 gün hapse ve 44 bin TL adli para cezasına mahkum edilen T.D.'ye, iyi hal indirimi uygulanmadı.
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