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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki Hatice nerede? | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki Hatice nerede?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme kayıp Hatice'nin izini sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 19:38 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:38
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        16 yaşındaki Hatice nerede?
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        11 torun sahibi Ahmet tarafından kaçırıldığı ortaya çıkan 16 yaşındaki Hatice nerede tutuluyor? Canlı yayında Hatice’nin ikizi Ümmü, anne Ayşe’ye isyan etti. Oklar bir anda Ayşe’ye döndü.

        Ayşe olanlara göz mü yumdu? Ayşe, Hatice ve Ümmü’nün, evli Ahmet’in evine sık sık gittiği iddiaları da canlı yayında büyük ses getirdi.

        HATİCE HAMİLE Mİ? NEREDE GÖRÜLDÜ?

        Hatice’yle ilgili Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye ihbar üzerine ihbar geldi. Hatice’nin Ordu’da devlet hastanesinde görüldüğü iddia edildi. Hatice kaç aylık hamile? Ahmet Hatice’yi nerede saklıyor?

        AHMET’İN KIZI ASLI KONUŞTU!

        Canlı yayına bağlanan Ahmet’in kızı Aslı, Ayşe’nin her şeyi bildiğini ifade etti.

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