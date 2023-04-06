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16 yaşındaki çocuk, sosyal medyadan küfürleşti! 2 kişiyi vurdu!

Adana'da akraba iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfretmesi gerekçesiyle çıkan kavgada 16 yaşındaki İ.A.'nın yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açması sonucu 12 yaşındaki İ.B. başından, 21 yaşındaki Emre S. ise boğazından vuruldu. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan İ.A. ise suç aleti tabancayla yakalandı

Giriş: 06.04.2023 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
16 yaşındaki çocuk, sosyal medyadan küfürleşti! 2 kişiyi vurdu! - Son dakika haberleri, Adana haberleri
16 yaşındaki çocuk, sosyal medyadan küfürleşti! 2 kişiyi vurdu!
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DHA

Adana'da olay, saat 00.30 merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile, çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

SİLAHLA RASTGELE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. (16), yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı.

BİRİ BOĞAZINDAN DİĞERİ BAŞINDAN VURULDU

İ.A.´nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.'nin (21) boğazına, İ.B.´nin (12) ise başına isabet etti.

BİRİ BOĞAZINDAN DİĞERİ BAŞINDAN VURULDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

İKİ YARALININ DA DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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