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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuk imamı öldürdü! | Son dakika haberleri

        Sokakta tartıştığı imamı bıçakla öldürdü

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir imam, camide 16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:55 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:55
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        16 yaşındaki çocuk imamı öldürdü!
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        Adana’da Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ (41), sokakta tartıştığı M.A. (16) tarafından bıçakla öldürüldü.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ, sokakta karşılaştığı M.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Arbede sırasında M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karadağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen M.A.’nın, Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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