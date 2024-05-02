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        Haberler Spor Futbol Milli Takım 16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti - Futbol Haberleri

        16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti

        16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Belarus'ta düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 22:34 Güncelleme: 02.05.2024 - 22:34
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        Belarus'ta düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında 16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus Futbol Federasyonu Teknik Merkezi'nde oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 15. dakikada Dilarasu Pılıç, 19. dakikada Aissana Zeken kendi kalesine, 75 ve 85. dakikalarda Beyza Tekgündüz ile 88. dakikada Feyza İrtürk kaydetti.

        Milli takım, turnuvada 4 Mayıs Cumartesi günü Belarus, 7 Mayıs Salı günü de Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

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