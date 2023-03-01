Arsız Kumpanya ve T1 Yapım Sanat öncülüğünde 16 tiyatro ekibi, 10-25 Mart tarihlerinde oyunlarını depremzedeler için oynayacak. "İyileşmek İçin Sahnedeyiz" kampanyası kapsamında elde edilecek bilet geliri, tiyatrolar.com üzerinden depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışan İyilik Melekleri Derneği'ne bağışlanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yüzbinlerce depremzede, dayanışma ile yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin ardından yeni bir hayat kurmaya çalışan depremzedelere destek olmak amacıyla başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklendi.

Arsız Kumpanya, T1 Yapım Sanat, TiyatrOps, Yolo, Talimhane Tiyatrosu, Boa Sahne, Emek Tiyatrosu, Haha Tiyatro, Tiyatro 1ay1hafta, Tiyatro Mitos, Bereze Tiyatro, Tiyatro Eksi On Altı, Nova Oyun Yapım, Tiyatro Yan Etki, Tiyatro Hemhal ve Sahne 367, mart ayında perdelerini depremzedeler için açacak. "İyileşmek İçin Sahnedeyiz" kampanyasının detaylarını, T1 Yapım Sanat ile kampanyanın organizasyonunu üstlenen Arsız Kumpanya'dan Öykü Naz Altay ile konuştuk.

OYUNLARIN GELİRİ DEPREMZEDELERE

Öykü Naz Altay, 6 Şubat 2023 sabahı pek çok kişi gibi onların da ekip olarak birbirlerine aynı soruyu sorduğunu söylüyor: Depremzedeler için bir şey yapmalıyız ama ne yapabiliriz? Deprem olduğu gün kendimizi çok aciz hissettik. Mesleğimiz gereği depremzedelere birebir dokunamayacağımız için Arsız Kumpanya olarak nasıl destek olabiliriz diye düşündük. T1 Yapım Sanat ile yakın arkadaşız. Konuşurken onların da bir yardım kampanyası fikri olduğunu fark ettik ve bu projeyi organize etmeye karar verdik.

Birbirinden bağımsız iki ekibin düşündüğü bu kampanyayı onlarla birlikte 14 ekip daha düşünmüş olacak ki proje hızlıca yol almış. Geliri arttırmak için iki sahne açmayı düşünmüşler ve TiyatrOps'un kapısını çalmışlar. Elbette kabul etmiş: Bizim sahnemiz olan Arsız Sahne ve TiyatrOps kesinleşince tiyatro ekiplerinin kapısını çalmaya başladık. Projenin detaylarını anlattık ve 'Bize katılmak ister misiniz?' diye sorduk. İstemeyen kimse olmadı, herkes hemen tarih vermeye, oyunlarını açıklamaya başladı.

BİLETLER SADECE TİYATROLAR.COM'DAN SATIŞA ÇIKACAK

"Güvenilir ve şeffaf olmak adına elden bilet satışı yapmamaya karar verdik" diyor Öykü Naz Altay: tiyatrolar.com çok güvendiğimiz bir firma. Onlarla çalışmak istedik kırmadılar sağ olsunlar, hemen organizasyona dahil oldular. Bütün bilet gelirleri Tiyatrolar.com üzerinden direkt İyilik Melekleri Derneği'ne aktarılacak.

10-25 MART'TA 18 OYUN SAHNELENECEK

16 tiyatro ekibinden toplamda 18 farklı oyunun sahneye çıkacağı kampanya 10 Mart ile 25 Mart arasındaki 15 günlük süreyi kapsayacak. Öykü Naz Altay bunun bir başlangıç olduğunun altını çiziyor: Kampanyayı şimdilik 15 gün olarak organize ettik çünkü biz ilk defa böyle bir toplu organizasyona girişiyoruz. Niyetimiz bu 15 gün üzerinden iyi bir para toplayabilmek ve organizasyonu hatasız tamamlayabilmek. Eğer bunun altından başarıyla kalkarsak daha sonrasında başka organizasyonlar yapmayı da aramızda konuştuk. Basamak basamak gerçekleştirmek, sürdürülebilir bir şeye dönüştürmek istiyoruz.

"İYİLİK MELEKLERİ DERNEĞİ DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BERİ BÖLGEDE ÇALIŞIYOR"

Kampanyaya başlarken güvenilir bir dernekle çalışmanın en çok dikkat ettikleri detay olduğunu söylüyor Öykü Naz Altay: İyilik Melekleri Derneği bizim Melis İşiten'den dolayı zaten bildiğimiz bir dernekti. Melis İşiten bizim hem arkadaşımız hem meslektaşımız hem de senelerdir derneğin gönüllüsü. Melis, İyilik Melekleri Derneği ile pek çok projede aktif olarak görev aldığı için dernek bizim aklımızdaydı zaten.

16 tiyatro ekibi oyun programını hazırlayınca Melis İşiten aracılığıyla dernekle iletişime geçmiş. Öykü Naz Altay, İyilik Melekleri Derneği'nin depremin başından beri sahada aktif olarak çalıştığını söylüyor: Depremin en başında yine Melis aracılığıyla bölgeye TIR ile yardım da gönderdik pek çok kez.

"TOPLAYACAĞIMIZ PARAYLA BİR KONTEYNER KENT PROJESİNDE KULLANILACAK"

Son olarak kampanya kapsamında toplanacak paranın nerede değerlendirileceğini anlatıyor Altay: Şimdi başlatacağımız kampanyayı derneğin bir konteyner kent projesine destek olmak için kullanacağız. Detayları daha sonra paylaşılacak ama bizim şu an toplayacağımız paranın depremzedeler için yapılacak o konteyner kente gideceğini söyleyebilirim.

BİLET FİYATLARININ YANINDA BİR DE BAĞIŞ LİMİTLERİ VAR

İYİLEŞMEK İÇİN SAHNEDEYİZ kampanyasının programı açıklandı. Bilet almak isteyenler için bilet fiyatının yanında bir de destek limitleri belirlenmiş. Bilet ücreti dışında kampanyaya destek olmak isteyenler olursa destek paketlerini seçip daha fazla bağışta bulunabiliyor.

Kampanya kapsamında sahnelenecek oyunların listesi:

Harika Şeyler Listesi

Ceviz Ağacı

Dublörün Hikâyesi

Kelepçe Kullanma Kılavuzu

Mahkumlar

Ne Evet Ne Hayır

Fobos

Küçük Bir Rica

Hayaller Müzesi

Sanki Hiç Unutmayacakmış Gibi

Herkes Kocama Benziyor

N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali

Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

Yok Olma Çağı

Her Şey Gözümüzün Önünde Oldu

HooP Gitti Kafa

Prima Facie

Ahretlik

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