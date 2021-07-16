Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? sorusunun cevabı gündemden düşmüyor. Karadeniz müziği sanatçısı Volkan Konak'ın "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" adlı eğlence programı bu akşam müzik dünyasından 3 büyük ismi konuk alacak. İşte ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM? - 16 TEMMUZ

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 16 Temmuz konukları Berksan, Hande Yener ve Kutsi olacak.