İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 16 Temmuz corona virüs tablosu merak ediliyor.

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Temmuz koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

15 TEMMUZ CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 13 kişi iyileşirken, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla” mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye günlük korona virüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 42 bin 320 kişiye test yapıldı. 947 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 13 kişi iyileşti. 17 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 215 bin 940 olurken, iyileşen hasta sayısı 197 bin 733'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 419'e ulaştı. Bin 206 yoğun bakım hastası, 401 kişinin de entübe hastası olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896´ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 697 bin 955´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 155 bin 878´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 970 bin 909 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 75 bin 523´e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3´üncü ülke olan Hindistan´da virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 935 olurken, vaka sayısı ise 970 bin 596´ya ulaştı.