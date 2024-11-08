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        Haberler Gündem Güvenlik 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

        16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:25
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        16 terörist etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

        Açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.

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        #Milli Savunma Bakanlığı
        #PKK
        #YPG
        #terörist
        #Son dakika haberler
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