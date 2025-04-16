16 Nisan güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
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Güncel hava durumu araştırmaları günün ilk saatleri itibarıyla hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki, 16 Nisan Çarşamba hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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16 NİSAN METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğuusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. İç ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kuzeyli yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
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İSTANBUL 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu.
İZMİR 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu.
ANKARA 2°C, 20°C
Az bulutlu ve açık.