Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 16 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 16 plaka hakkında...

16 NERENİN PLAKASI?

16 plaka Bursa ilinin plaka kodudur. Alfabetik sıralama kapsamında 16. sıradaki şehir Bursa'dır. Bursa ilinin 17 ilçesi bulunur.

BURSA İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ TRAFİK

KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU

(V.D. KODU) BURSA 16 AB 001 AZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 AAB 01 AZZ 99 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 BA 001 BZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 BAA 01 BZZ 99 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 CAA 01 CZZ 99 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 D 0001 D 1500 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 DA 001 DZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 DAA 01 DZZ 99 KELES M.MD 16105 BURSA 16 E 0001 E 9999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 EA 001 EZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 F 0001 F 9999 İNEGÖL V.D. 16202 BURSA 16 FA 001 FZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 G 9561 G 9600 KELES M.MD 16105 BURSA 16 GA 001 GZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 H 0001 H 9999 İZNİK V.D. 16207 BURSA 16 HA 001 HZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 JA 001 JZ 999 MUDANYA V.D. 16205 BURSA 16 K 0001 K 9999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 K 00001 K 63000 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 K 63001 K 65000 KELES M.MD 16105 BURSA 16 K 65001 K 74999 İNEGÖL V.D. 16202 BURSA 16 K 78001 K 78100 GEMLİK V.D. 16201 BURSA 16 K 81001 K 84000 ORHANGAZİ V.D. 16206 BURSA 16 K 87001 K 90000 KARACABEY V.D. 16203 BURSA 16 K 90001 K 93000 M.KEMAL V.D. 16204 BURSA 16 K 93001 K 96000 MUDANYA V.D. 16205 BURSA 16 KA 001 KZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 L 0001 L 9999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 LA 001 LZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 M 0001 M 5000 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 M 00001 M 00500 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 M 5001 M 5500 GEMLİK V.D. 16201 BURSA 16 M 5501 M 6000 İNEGÖL V.D. 16202 BURSA 16 M 6001 M 6500 M.KEMAL V.D. 16204 BURSA 16 M 6501 M 7000 İZNİK V.D. 16207 BURSA 16 M 7001 M 7500 KARACABEY V.D. 16203 BURSA 16 M 7501 M 8000 YENİŞEHİR V.D. 16208 BURSA 16 M 8001 M 8500 MUDANYA V.D. 16205 BURSA 16 M 8501 M 9000 ORHANGAZİ V.D. 16206 BURSA 16 M 9001 M 9250 KELES M.MD 16105 BURSA 16 M 9251 M 9999 ORHANELİ M.MD 16108 BURSA 16 MA 001 MZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 N 0001 N 9999 ORHANELİ M.MD 16108 BURSA 16 NA 001 NZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 Özel Plaka 001 Özel Plaka 100 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 Özel Plaka 601 Özel Plaka 650 KARACABEY V.D. 16203 BURSA 16 Özel Plaka 851 Özel Plaka 900 MUDANYA V.D. 16205 BURSA 16 P 0001 P 9999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 PA 001 PZ 999 İNEGÖL V.D. 16202 BURSA 16 R 0001 R 9999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 RA 001 RZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 S 0001 S 5999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 S 6000 S 6699 İNEGÖL V.D. 16202 BURSA 16 S 6700 S 6799 İZNİK V.D. 16207 BURSA 16 S 7000 S 7499 GEMLİK V.D. 16201 BURSA 16 S 7500 S 7999 ORHANGAZİ V.D. 16206 BURSA 16 S 8000 S 8299 YENİŞEHİR V.D. 16208 BURSA 16 S 8300 S 8799 KARACABEY V.D. 16203 BURSA 16 S 8800 S 9299 M.KEMAL V.D. 16204 BURSA 16 S 9300 S 9799 MUDANYA V.D. 16205 BURSA 16 S 9800 S 9999 ORHANELİ M.MD 16108 BURSA 16 SA 001 SZ 999 M.KEMAL V.D. 16204 BURSA 16 T 0001 T 5000 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 T 5001 T 5500 GEMLİK V.D. 16201 BURSA 16 T 5501 T 6000 İNEGÖL V.D. 16202 BURSA 16 T 6001 T 6500 M.KEMAL V.D. 16204 BURSA 16 T 6501 T 7000 İZNİK V.D. 16207 BURSA 16 T 7001 T 7500 KARACABEY V.D. 16203 BURSA 16 T 7501 T 8000 YENİŞEHİR V.D. 16208 BURSA 16 T 8001 T 8500 MUDANYA V.D. 16205 BURSA 16 T 8501 T 9000 ORHANGAZİ V.D. 16206 BURSA 16 T 9001 T 9250 KELES M.MD 16105 BURSA 16 T 9251 T 9999 ORHANELİ M.MD 16108 BURSA 16 TA 001 TZ 999 KARACABEY V.D. 16203 BURSA 16 U 0001 U 9999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 UA 001 UZ 999 YENİŞEHİR V.D. 16208 BURSA 16 V 0001 V 9999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 VA 001 VZ 999 ORHANGAZİ V.D. 16206 BURSA 16 Y 0001 Y 9999 İNEGÖL V.D. 16202 BURSA 16 YA 001 YZ 999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 Z 0001 Z 9999 YEŞİL V.D. 16256 BURSA 16 ZA 001 ZZ 999 GEMLİK V.D. 16201