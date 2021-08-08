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16 nerenin plakası? 16 plaka nerenin, hangi şehir? 16 plakalı ilimiz

Türkiye'de her şehir kendisine özel bir sayı ile numaralandırılmaktadır. Vatandaşlarımız yaşadıkları ilin dışındaki plakaların hangi şehre ait olduğunu merak ediyor. 16 plaka neresi, hangi şehrin? Sorusu araştırılıyor. Vatandaşlar soruyor; 16 nerenin plakası? İşte 16 plakalı ilimiz...

08.08.2021 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
16 nerenin plakası? 16 plaka nerenin, hangi şehir? 16 plakalı ilimiz

Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 16 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 16 plaka hakkında...

16 NERENİN PLAKASI?

16 plaka Bursa ilinin plaka kodudur. Alfabetik sıralama kapsamında 16. sıradaki şehir Bursa'dır. Bursa ilinin 17 ilçesi bulunur.

BURSA İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ

TRAFİK
KOD NO.

ALT SINIR

ÜST SINIR

 VERGİ DAİRESİ

SAY. KODU
(V.D. KODU)
BURSA

16

 AB 001 AZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 AAB 01 AZZ 99 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 BA 001 BZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 BAA 01 BZZ 99 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 CAA 01 CZZ 99 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 D 0001 D 1500 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 DA 001 DZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 DAA 01 DZZ 99 KELES M.MD

16105
BURSA

16

 E 0001 E 9999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 EA 001 EZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 F 0001 F 9999 İNEGÖL V.D.

16202
BURSA

16

 FA 001 FZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 G 9561 G 9600 KELES M.MD

16105
BURSA

16

 GA 001 GZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 H 0001 H 9999 İZNİK V.D.

16207
BURSA

16

 HA 001 HZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 JA 001 JZ 999 MUDANYA V.D.

16205
BURSA

16

 K 0001 K 9999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 K 00001 K 63000 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 K 63001 K 65000 KELES M.MD

16105
BURSA

16

 K 65001 K 74999 İNEGÖL V.D.

16202
BURSA

16

 K 78001 K 78100 GEMLİK V.D.

16201
BURSA

16

 K 81001 K 84000 ORHANGAZİ V.D.

16206
BURSA

16

 K 87001 K 90000 KARACABEY V.D.

16203
BURSA

16

 K 90001 K 93000 M.KEMAL V.D.

16204
BURSA

16

 K 93001 K 96000 MUDANYA V.D.

16205
BURSA

16

 KA 001 KZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 L 0001 L 9999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 LA 001 LZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 M 0001 M 5000 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 M 00001 M 00500 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 M 5001 M 5500 GEMLİK V.D.

16201
BURSA

16

 M 5501 M 6000 İNEGÖL V.D.

16202
BURSA

16

 M 6001 M 6500 M.KEMAL V.D.

16204
BURSA

16

 M 6501 M 7000 İZNİK V.D.

16207
BURSA

16

 M 7001 M 7500 KARACABEY V.D.

16203
BURSA

16

 M 7501 M 8000 YENİŞEHİR V.D.

16208
BURSA

16

 M 8001 M 8500 MUDANYA V.D.

16205
BURSA

16

 M 8501 M 9000 ORHANGAZİ V.D.

16206
BURSA

16

 M 9001 M 9250 KELES M.MD

16105
BURSA

16

 M 9251 M 9999 ORHANELİ M.MD

16108
BURSA

16

 MA 001 MZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 N 0001 N 9999 ORHANELİ M.MD

16108
BURSA

16

 NA 001 NZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 Özel Plaka 001 Özel Plaka 100 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 Özel Plaka 601 Özel Plaka 650 KARACABEY V.D.

16203
BURSA

16

 Özel Plaka 851 Özel Plaka 900 MUDANYA V.D.

16205
BURSA

16

 P 0001 P 9999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 PA 001 PZ 999 İNEGÖL V.D.

16202
BURSA

16

 R 0001 R 9999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 RA 001 RZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 S 0001 S 5999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 S 6000 S 6699 İNEGÖL V.D.

16202
BURSA

16

 S 6700 S 6799 İZNİK V.D.

16207
BURSA

16

 S 7000 S 7499 GEMLİK V.D.

16201
BURSA

16

 S 7500 S 7999 ORHANGAZİ V.D.

16206
BURSA

16

 S 8000 S 8299 YENİŞEHİR V.D.

16208
BURSA

16

 S 8300 S 8799 KARACABEY V.D.

16203
BURSA

16

 S 8800 S 9299 M.KEMAL V.D.

16204
BURSA

16

 S 9300 S 9799 MUDANYA V.D.

16205
BURSA

16

 S 9800 S 9999 ORHANELİ M.MD

16108
BURSA

16

 SA 001 SZ 999 M.KEMAL V.D.

16204
BURSA

16

 T 0001 T 5000 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 T 5001 T 5500 GEMLİK V.D.

16201
BURSA

16

 T 5501 T 6000 İNEGÖL V.D.

16202
BURSA

16

 T 6001 T 6500 M.KEMAL V.D.

16204
BURSA

16

 T 6501 T 7000 İZNİK V.D.

16207
BURSA

16

 T 7001 T 7500 KARACABEY V.D.

16203
BURSA

16

 T 7501 T 8000 YENİŞEHİR V.D.

16208
BURSA

16

 T 8001 T 8500 MUDANYA V.D.

16205
BURSA

16

 T 8501 T 9000 ORHANGAZİ V.D.

16206
BURSA

16

 T 9001 T 9250 KELES M.MD

16105
BURSA

16

 T 9251 T 9999 ORHANELİ M.MD

16108
BURSA

16

 TA 001 TZ 999 KARACABEY V.D.

16203
BURSA

16

 U 0001 U 9999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 UA 001 UZ 999 YENİŞEHİR V.D.

16208
BURSA

16

 V 0001 V 9999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 VA 001 VZ 999 ORHANGAZİ V.D.

16206
BURSA

16

 Y 0001 Y 9999 İNEGÖL V.D.

16202
BURSA

16

 YA 001 YZ 999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 Z 0001 Z 9999 YEŞİL V.D.

16256
BURSA

16

 ZA 001 ZZ 999 GEMLİK V.D.

16201

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