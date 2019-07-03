16 çocuklu ailenin 14.'sü olan Züleyha Armut (13),Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir derece elde edip Milli Takımda yer alma şansı yakaladı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde ikamet eden ve büyük zorluklarla hayata tutunma mücadelesi veren 16 çocuklu ailenin 14.'sü olan Züleyha Armut'un (13) muaythai sporu ile hayatı renklendi. İlçeye gelen antrenör Selahattin Omaç'ın muaythai sporunu yöre çocuklarına aşılamasının ardından ablası sayesinde muaythai ile tanışan Züleyha, 11 yaşında başladığı bu sporda kısa sürede önemli yol kat etti. Derme çatma, pencereleri kartonla kaplı bir binada hazırlıklarını tamamlayan minik sporcu, haziran ayı içerisinde Erzincan’da yapılan Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonası’nda 60 kiloda ringe çıktı. Kendisinden iyi şartlarda müsabakalara hazırlanan rakiplerini birer birer deviren Züleyha, 60 kilo yıldız kızlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak, Dünya şampiyonasında Türk Milli takımını temsil etme hakkı kazandı.

"HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEYENLER PES ETMESİN"



11 yaşında muaythai ile tanıştığını belirten Züleyha Armut, “Ablam sayesinde başladım. Başlamadan önce sporla fazla ilgili değildim. İlk geldiğimde korkuyordum ama geldikten sonra fikrim değişti. Spora başlamadan önce özgüvensizliğim vardı. Önce onu yendim ve daha sonra Erzincan’da rakiplerimi yendim. Hedefim dünya şampiyonu olmak” dedi. Şampiyonaya zorluklarla hazırlandığını ifade eden başarılı sporcu, “Özellikle kışın çok soğuk oluyordu ve antrenmanlarımızı o soğukta yapıyorduk. Üşüyorduk ama buna rağmen antrenmanlarımızı hiç aksatmıyorduk. Ailemin maddi durumu iyi olmamasına rağmen beni spora teşvik ettiler. Annem babam işsiz. Ağabeyim askerde. Ablam bu sene üniversiteyi bitirdi, inşallah bu sene bir işe girecek. Maddi durumumuz şuan kötü ama inşallah iyi olacak” şeklinde konuştu.

Hayallerinin peşinde koşmanın önemine de vurgu yapan küçük sporcu, “Ben hayallerimin peşinde koştum ve başardım. Hayallerini gerçekleştirmek isteyenler ne zorlukta olsalar da pes etmesinler” ifadelerini kullandı.

OMAÇ: ZÜLEYHA ÇOK FARKLI

Züleyha’nın başarısında büyük pay sahibi olan ve Muaythai Milli Takım Antrenörlüğü görevini de yürüten Omaç, “2006 yılında Baskil’e geldim. Sayısız başarılarımız oldu ama Züleyha Armut çok daha farklı. Onunla tanıştığımda hayattan kopuk, cesaretsiz, özgüvensizdi. Onu salona aldım ve sporun faydalarını anlattığım zaman o da başarılı olacağını gördü ve devam etti. Erzincan’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek için Dünya Şampiyonası için antrenmanlarına devam ediyor” diye bilgi verdi.

Zor şartlar altında mücadelelerini sürdürdüklerini dile getiren Omaç, “Tabii ki bizim ya da öğrencilerin suçu değil, imkanlarımız bu kadar. Gönül isterdi böyle bir ortamda değil de daha iyi bir ortamda 1 tane değil, 10 tane Züleyha çıkaralım. Yatırımı gençlere yaptığımız zaman inanıyorum ki spor daha üst seviyelerde konuşulacaktır. İşverenlerden destek bekliyoruz. Ekipman sıkıntımız,yer sorunumuz var. Daha iyi bir ortamda daha iyi şampiyonlar çıkarmak hedefimiz. İnşallah bunu da yapacağız. İstiklal Marşımızı okutmak için gençlerimiz burada ter döküyor” şeklinde konuştu.

Züleyha’nın babası Hasan ve eşi Sultan Armut, kızlarının aldıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, her zaman destek olacaklarını vurgularken, kardeşi Züleyha’nın bu spora başlamasında ilham veren 22 yaşındaki ablası Feride Armut ise, “Ben de aynı imkansızlıklar içinde spora başladım. Sonrasında hocamızın bize olan sevgisini, güvenini kardeşlerime aşılamama sebep oldu. Kardeşimle gurur duyuyorum. Bunu bekliyorduk zaten. Şampiyon olması da bizim adımıza çok büyük gurur oldu. Ben her zaman arkasındayım” diye konuştu.