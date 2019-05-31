ABD'de 16 kadın Federal Soruşturma Bürosu'na(FBI) cinsiyet ayrımcılığına ve tacize maruz kaldıkları gerekçesiyle dava açtı. FBI'a ajan ve analist olarak eğitilmek üzere stajyer olarak katılan kadınların 7 tanesi halen bu kurumda çalışıyor. Çarşamba günü açılan davanın ardından davacı kadınlardan 10 tanesi NBC televizyonunda katıldıkları programda yaşadıklarını anlattı. Tam isminin verilmesini istemeyen ve 'Ava' takma adını kullanan bir kadın Virginia eyaletinde bulunan FBI Akademisi'nde yaşadıklarını "Kendimi değersiz ve çöpe atılabilirmiş gibi hissetmeme sebep oldular" ifadelerini kullandı.

BİR ARKADAŞI EŞLİK ETMEK ZORUNDA KALIYORDU

Söz konusu akademide iddialara göre cinsel taciz de olağan bir hale gelmiş durumda. İddianamede 'Jane Doe 1' ismiyle yer alan eski bir FBI akademisi öğrencisi kendisiyle beraber olmak isteyen 4 sınıf arkadaşının cinsel tacizine maruz kaldığını belirtti. Jane Doe 1 geceleri bazı sınıf arkadaşlarının kendisini takip ettiğini bu yüzden odasına yürürken güvenlik nedeniyle bir arkadaşının kendisine eşlik ettiğini ifade etti. Bu konudaki şikayetlerinin akademi tarafından ciddiye alınmadığı bilgisini verdi.

Şikayetçiler bunun yanında akademide kadın ve erkeklere farklı muamele edildiğini iddia etti. Şikayetçilerden Paula Bird karanlıktaki bir tatbikatta el feneri yanmadığı için cezalandırıldığını ancak aynı sorunu yaşayan erkeklerin herhangi bir ceza almadığını belirtti. Bird konuyla ilgili yaptığı açıklamada FBI'ın kadınlara yaklaşımını "Eğitmenler ve üst düzey yetkililer hata yapacaklarını düşündükleri insanları yakından takip ediyordu. Takip ettikleri grubun büyük çoğunluğu kadındı. Geri kalan öğrencilerin yaptıkları ise görmezden geliniyordu" sözleriyle açıkladı. Hala FBI'da çalışan Bird kurumunun kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini belirtti.

KOVULANLARIN YÜZDE 80'İ KADIN

Davacılar 2015-2018 yılları arasında FBI Akademisi'nden kovulan kişilerin yüzde 80'inin kadın olduğuna dikkat çekti. Bu kararların liyakat esaslı alınmadığını vurgulayan davacılardan Clare Coetzer "Eğer öyle olsaydı dava açmazdık. Kimi kovmak istedilerini seçip ona göre davranıyorlar. Akademide değerlendirme ağırlıklı olarak erkek eğitmenler tarafından sübjektif bir biçimde yapılıyor" dedi.

NEDEN KOVULDUĞUNU ANLAMADI

FBI ajanı olabilmek için en az 7 yıllık bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. 6 yıl boyunca gerekli eğitimleri aldığını ve bu esnada FBI'a ghizmet ettiğini söyleyen Lauren Rose eğitiminin altıncı yılında kovulmuş. Bu kararın nedenini merak eden Rose eğitmenleriyle konuşmaya çalışmış ancak cevap alamamış. Bunun üzerine dönemin FBI Direktörü James Comey'e mail yoluyla şikayette bulunmuş. Mahkemeye sunulan kayıtlara göre Comey, Lauren Rose'a attığı cevapta eğitim bölümündeki FBI mensuplarına güveninin tam olduğunu belirterek "Bu yaşadığın zayıf ve güçlü yanlarını değerlendirmene vesile olmalı" ifadelerini kullandı. Rose, kendisinin kovulmasına sebep olan değerlendirmede imzası bulunan Mark Morgan'ın gerekçe olarak sözlü mülakkattaki tavrını beğenmediğini gösterdiğini ancak neden böyle hissettiğini açıklamadığını söyledi.

'ŞİKAYETİNİN SONUÇLARI OLACAK'

İddianamede işaret edilen sorunlardan biri ise kadınların yaşadıkları taciz ve ayrımcılık vakalarıyla ilgili kurum içi şikayet mekanizmalarını kullanamaması veya kullandıklarında kötü muamele görmeleri. Bir kadın çalışma arkadaşını9n ayrımcılığa maruz kalması üzerine şikayette bulunan Erika Wesley, söz konusu şikayetini bir kadın olan bölüm şefine iletmiş. Şefinin "Bu yaptığının sonuçları olacak. Umarım değmiştir" cevabıyla büyük bir şok yaşamış. Wesley şikayetinin ardından erkek üstlerinin kendisine çok kötü davrandığını ve kurum içinde izole edildiğini söyledi. Davacı kadınların avukatlığını üstlenen David Schaffer FBI'ın bu iddiaları karşılıklı oturup konuşmak istemediğini belirterek" Herkes konuyu hasır altı etmek istiyor" dedi. NBC televizyonu iddialarla ilgili olarak FBI'dan görüş almaya çalıştıklarını ancak kurumun devam eden davalarla ilgili açıklama yapamayacakları gerekçesiyle sorulara cevap vermediğini bildirdi.