15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İKSV tarafından 1987 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Bienali, iki yıl aradan sonra 14 Eylül’de kapılarını açıyor.
16. İstanbul Bienali, Yedinci Kıta başlığıyla insanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına odaklanıyor.
Başlığını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına verilen isimden alan bienal, sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açıyor. Tersane İstanbul, Pera Müzesi ve Büyükada olmak üzere şehrin üç farklı noktasına yayılacak ücretsiz sergilerin yanı sıra çeşitli buluşmalar, konuşmalar ve film programıyla farklı bakış açıları da Yedinci Kıta’ya dahil edilecek.
Japonya’dan Arjantin’e, ABD’den Polonya’ya, İran’dan Tayland’a dünyanın dört bir yanından 57 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserlerine yer verecek bienale Türkiye’den 7 sanatçı katılıyor. 38 sanatçı İstanbul Bienali için yeni eser üretiyor.
SANATÇI LİSTESİ
Tersane İstanbul
İlk kez İstanbul Bienali’yle birlikte kamuya açık bir etkinliğe ev sahipliği yapacak İstanbul’un tarihi tersane binalarında 39 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserleri yer alacak.
Yuji Agematsu
Kanagawa’da doğdu, New York’ta yaşıyor.
Deniz Aktaş
Diyarbakır’da doğdu, Diyarbakır’da yaşıyor.
Özlem Altın
Goch’ta doğdu, Berlin’de yaşıyor.
Jonathas de Andrade
Maceió’da doğdu, Recife’de yaşıyor.
Pia Arke
Ittoqqortoormiit’te doğdu, Kopenhag’da öldü.
Korakrit Arunanondchai
Bangkok’ta doğdu, Bangkok ve New York’ta yaşıyor.
Ozan Atalan
Çanakkale’de doğdu, İzmir’de yaşıyor.
Radcliffe Bailey
New Jersey'de doğdu, Georgia'da yaşıyor.
Rebecca Belmore
Upsala’da doğdu, Toronto’da yaşıyor.
Dora Budor
Zagreb'de doğdu, New York'ta yaşıyor.
Johannes Büttner
Frankfurt’ta doğdu, Amsterdam'da yaşıyor.
Mariechen Danz
Dublin’de doğdu, Berlin’de yaşıyor.
Elmas Deniz
İzmir’de doğdu, İstanbul’da yaşıyor.
David Douard
Perpignan’da doğdu, Paris’te yaşıyor.
Simon Fujiwara
Londra’da doğdu, Berlin’de yaşıyor.
Claudia Martínez Garay
Ayacucho’da doğdu, Amsterdam’da yaşıyor.
Pakui Hardware [Neringa Černiauskaitė ve Ugnius Gelguda]
Klaipėda ve Vilnius’da doğdular, Vilnius ve Berlin’de yaşıyorlar.
Eloise Hawser
Londra’da doğdu ve yaşıyor.
Marguerite Humeau
Cholet’de doğdu, Londra’da yaşıyor.
Suzanne Husky
Bazas'ta doğdu, San Francisco'da yaşıyor.
Rashid Johnson
Şikago’da doğdu, New York‘ta yaşıyor.
Feral Atlas Kolektifi
Dünyanın farklı yerlerinde doğdular ve yaşıyorlar.
Eva Koťátková
Prag’da doğdu ve yaşıyor.
Agnieszka Kurant
Łódź’da doğdu, New York’ta yaşıyor.
Tala Madani
Tahran’da doğdu, Los Angeles’ta yaşıyor.
Jared Madere
New York’ta doğdu, Los Angeles’ta yaşıyor.
Turiya Magadlela
Johannesburg’da doğdu ve yaşıyor.
Güçlü Öztekin ve Güneş Terkol
Eskişehir'de ve Ankara’da doğdular, İstanbul'da yaşıyorlar.
Thiago Rocha Pitta
Tiradentes’te doğdu, Petropolis ve São Paulo’da yaşıyor.
Mika Rottenberg
Buenos Aires’te doğdu, New York’ta yaşıyor.
Max Hooper Schneider
Los Angeles’ta doğdu ve yaşıyor.
Ylva Snöfrid
Umeå’da doğdu, Atina ve Stockholm’de yaşıyor.
Jennifer Tee
Arnhem'de doğdu, Amsterdam'da yaşıyor.
Suzanne Treister
Londra'da doğdu ve yaşıyor.
Ambera Wellmann
Lunenburg’da doğdu, Berlin’de yaşıyor.
Haegue Yang
Seul’de doğdu, Seul ve Berlin'de yaşıyor.
Müge Yılmaz
İstanbul'da doğdu, Amsterdam'da yaşıyor.
Phillip Zach
Cottbus'ta doğdu, Los Angeles'ta yaşıyor.
Andrea Zittel
Escondido’da doğdu, Kaliforniya’da yaşıyor.
Pera Müzesi
İstanbul Bienali kapsamında antropolojik bir müzeye dönüşecek Pera Müzesi’nde 12 sanatçının geçmişi yeniden keşfe çıkan eserleri görülebilecek.
Anzo
Utiel’de doğdu, Valencia’da öldü.
Charles Avery
Oban’da doğdu, Londra ve Mull’da yaşıyor.
Norman Daly
Pittsburgh’de doğdu, New York’ta öldü.
Ernst Haeckel
Potsdam’da doğdu, Jena’da öldü.
Evru/Zush
Barselona’da doğdu ve yaşıyor.
Sanam Khatibi
Tahran’da doğdu, Brüksel’de yaşıyor.
Melvin Moti
Rotterdam'da doğdu ve yaşıyor.
Glauco Rodrigues
Bage’de doğdu, Rio de Janeiro’da öldü.
Luigi Serafini
Roma’da doğdu, Roma ve Milano’da yaşıyor.
Paul Sietsema
Los Angeles’ta doğdu ve yaşıyor.
Simon Starling
Epsom’da doğdu, Kopenhag’da yaşıyor.
Piotr Uklański
Varşova’da doğdu, New York ve Varşova’da yaşıyor.
Büyükada
Bienal kapsamında 5 sanatçının Büyükada’da yer alan farklı mekânlara yayılacak eserleri de izleyicilere beklenmedik keşifler sunacak.
En Man Chang
Taitung’da doğdu, Taipei’de yaşıyor.
Glenn Ligon
New York’ta doğdu ve yaşıyor.
Armin Linke
Milano’da doğdu, Berlin’de yaşıyor.
Ursula Mayer
Ried im Innkreis’te doğdu, Londra ve Viyana'da yaşıyor.
Hale Tenger
İzmir’de doğdu, İstanbul’da yaşıyor.
Bu üç mekânda yer alacak sanatçılara ek olarak Londra’da doğan ve Glasgow’da yaşayan sanatçı Monster Chetwynd de 16. İstanbul Bienali için ayrıntıları ilerleyen günlerde açıklanacak bir dış mekân projesi üretecek.
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