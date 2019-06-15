İKSV tarafından 1987 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Bienali, iki yıl aradan sonra 14 Eylül’de kapılarını açıyor.

16. İstanbul Bienali, Yedinci Kıta başlığıyla insanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına odaklanıyor.

Başlığını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına verilen isimden alan bienal, sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açıyor. Tersane İstanbul, Pera Müzesi ve Büyükada olmak üzere şehrin üç farklı noktasına yayılacak ücretsiz sergilerin yanı sıra çeşitli buluşmalar, konuşmalar ve film programıyla farklı bakış açıları da Yedinci Kıta’ya dahil edilecek.

Japonya’dan Arjantin’e, ABD’den Polonya’ya, İran’dan Tayland’a dünyanın dört bir yanından 57 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserlerine yer verecek bienale Türkiye’den 7 sanatçı katılıyor. 38 sanatçı İstanbul Bienali için yeni eser üretiyor.

SANATÇI LİSTESİ

Tersane İstanbul

İlk kez İstanbul Bienali’yle birlikte kamuya açık bir etkinliğe ev sahipliği yapacak İstanbul’un tarihi tersane binalarında 39 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserleri yer alacak.

Yuji Agematsu

Kanagawa’da doğdu, New York’ta yaşıyor.

Deniz Aktaş

Diyarbakır’da doğdu, Diyarbakır’da yaşıyor.

Özlem Altın

Goch’ta doğdu, Berlin’de yaşıyor.

Jonathas de Andrade

Maceió’da doğdu, Recife’de yaşıyor.

Pia Arke

Ittoqqortoormiit’te doğdu, Kopenhag’da öldü.

Korakrit Arunanondchai

Bangkok’ta doğdu, Bangkok ve New York’ta yaşıyor.

Ozan Atalan

Çanakkale’de doğdu, İzmir’de yaşıyor.

Radcliffe Bailey

New Jersey'de doğdu, Georgia'da yaşıyor.

Rebecca Belmore

Upsala’da doğdu, Toronto’da yaşıyor.

Dora Budor

Zagreb'de doğdu, New York'ta yaşıyor.

Johannes Büttner

Frankfurt’ta doğdu, Amsterdam'da yaşıyor.

Mariechen Danz

Dublin’de doğdu, Berlin’de yaşıyor.

Elmas Deniz

İzmir’de doğdu, İstanbul’da yaşıyor.

David Douard

Perpignan’da doğdu, Paris’te yaşıyor.

Simon Fujiwara

Londra’da doğdu, Berlin’de yaşıyor.

Claudia Martínez Garay

Ayacucho’da doğdu, Amsterdam’da yaşıyor.

Pakui Hardware [Neringa Černiauskaitė ve Ugnius Gelguda]

Klaipėda ve Vilnius’da doğdular, Vilnius ve Berlin’de yaşıyorlar.

Eloise Hawser

Londra’da doğdu ve yaşıyor.

Marguerite Humeau

Cholet’de doğdu, Londra’da yaşıyor.

Suzanne Husky

Bazas'ta doğdu, San Francisco'da yaşıyor.

Rashid Johnson

Şikago’da doğdu, New York‘ta yaşıyor.

Feral Atlas Kolektifi

Dünyanın farklı yerlerinde doğdular ve yaşıyorlar.

Eva Koťátková

Prag’da doğdu ve yaşıyor.

Agnieszka Kurant

Łódź’da doğdu, New York’ta yaşıyor.

Tala Madani

Tahran’da doğdu, Los Angeles’ta yaşıyor.

Jared Madere

New York’ta doğdu, Los Angeles’ta yaşıyor.

Turiya Magadlela

Johannesburg’da doğdu ve yaşıyor.

Güçlü Öztekin ve Güneş Terkol

Eskişehir'de ve Ankara’da doğdular, İstanbul'da yaşıyorlar.

Thiago Rocha Pitta

Tiradentes’te doğdu, Petropolis ve São Paulo’da yaşıyor.

Mika Rottenberg

Buenos Aires’te doğdu, New York’ta yaşıyor.

Max Hooper Schneider

Los Angeles’ta doğdu ve yaşıyor.

Ylva Snöfrid

Umeå’da doğdu, Atina ve Stockholm’de yaşıyor.

Jennifer Tee

Arnhem'de doğdu, Amsterdam'da yaşıyor.

Suzanne Treister

Londra'da doğdu ve yaşıyor.

Ambera Wellmann

Lunenburg’da doğdu, Berlin’de yaşıyor.

Haegue Yang

Seul’de doğdu, Seul ve Berlin'de yaşıyor.

Müge Yılmaz

İstanbul'da doğdu, Amsterdam'da yaşıyor.

Phillip Zach

Cottbus'ta doğdu, Los Angeles'ta yaşıyor.

Andrea Zittel

Escondido’da doğdu, Kaliforniya’da yaşıyor.

Pera Müzesi

İstanbul Bienali kapsamında antropolojik bir müzeye dönüşecek Pera Müzesi’nde 12 sanatçının geçmişi yeniden keşfe çıkan eserleri görülebilecek.

Anzo

Utiel’de doğdu, Valencia’da öldü.

Charles Avery

Oban’da doğdu, Londra ve Mull’da yaşıyor.

Norman Daly

Pittsburgh’de doğdu, New York’ta öldü.

Ernst Haeckel

Potsdam’da doğdu, Jena’da öldü.

Evru/Zush

Barselona’da doğdu ve yaşıyor.



Sanam Khatibi

Tahran’da doğdu, Brüksel’de yaşıyor.

Melvin Moti

Rotterdam'da doğdu ve yaşıyor.

Glauco Rodrigues

Bage’de doğdu, Rio de Janeiro’da öldü.

Luigi Serafini

Roma’da doğdu, Roma ve Milano’da yaşıyor.

Paul Sietsema

Los Angeles’ta doğdu ve yaşıyor.

Simon Starling

Epsom’da doğdu, Kopenhag’da yaşıyor.

Piotr Uklański

Varşova’da doğdu, New York ve Varşova’da yaşıyor.

Büyükada

Bienal kapsamında 5 sanatçının Büyükada’da yer alan farklı mekânlara yayılacak eserleri de izleyicilere beklenmedik keşifler sunacak.

En Man Chang

Taitung’da doğdu, Taipei’de yaşıyor.

Glenn Ligon

New York’ta doğdu ve yaşıyor.

Armin Linke

Milano’da doğdu, Berlin’de yaşıyor.

Ursula Mayer

Ried im Innkreis’te doğdu, Londra ve Viyana'da yaşıyor.

Hale Tenger

İzmir’de doğdu, İstanbul’da yaşıyor.

Bu üç mekânda yer alacak sanatçılara ek olarak Londra’da doğan ve Glasgow’da yaşayan sanatçı Monster Chetwynd de 16. İstanbul Bienali için ayrıntıları ilerleyen günlerde açıklanacak bir dış mekân projesi üretecek.