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150 metre takla atarak sürüklenen otomobilde sıkışan genç kurtarılamadı

Ordu Ünye'de, 20 yaşındaki Emre Zompur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille önce refüje çarptı, ardından 150 metre sürüklendi. Araçta sıkışan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

13.01.2022 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL
150 metre sürüklendi, kurtarılamadı
150 metre takla attı, kurtarılamadı
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İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kocuklu Mahallesi İkizce Sapağı mevkisinde meydana geldi. Ünye’den Samsun istikametine seyir halinde gitmekte olan Emre Zompur (20) idaresindeki 45 UE 497 plakalı otomobil, İkizce sapağında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 150 metre kadar sürüklenen otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonrası otomobilin büyük bir kısmı parçalara bölünürken, otomobil içinde sıkışan sürücü olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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