15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Pes" dedirten görüntü! Camdan sarkıp vurmaya çalıştı!
İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil sürücüsü ile servis minibüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Otomobilin yolcu kısmındaki kişi camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalıştı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi
İstanbul'da olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Avrupa yakasına geçiş istikametinde yaşandı.
İKİ ŞOFÖR ARASINDA KAVGA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre köprüde ilerleyen otomobilin sürücüsü ile servis minibüsünün şoförü arasında kavga çıktı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, sol şeritten en sağ şeride geçen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp önüne aldığı minibüse selektör yakarak yanaştığı görülüyor.
CAMDAN SARKIP VURMAYA ÇALIŞTI
Ardından otomobilin yolcu kısmındaki kişi camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalışıyor. Bir süre sonra minibüs sürücüsü hızını yavaşlatıp en sağ şeride geçiyor.