15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bu sene hangi güne denk geliyor, özel ve kamu sektörü tatil mi?
Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yaklaşmasıyla 15 Temmuz resmi tatil mi merak ediliyor. Darbe girişimini anmak ve şehit olan vatandaşların anısına her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde mesajlar paylaşılacak. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bu sene hangi güne denk geliyor, özel ve kamu sektörü tatil mi?
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15 Temmuz resmi tatil mi sorusu resmi tatil takvimine göre araştırılıyor. Resmi tatiller takvimi kapsamında 15 Temmuz'un yer alıp almadığı ve 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiği öne çıkan konuların başında. 15 Temmuz'un tatil olması için görüşülen kanun, karara bağlanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki 15 Temmuz bu sene hangi güne denk geliyor, özel ve kamu sektörü tatil mi?
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15 TEMMUZ HANGİ GÜN?
15 Temmuz bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günleri kamu kurumları kapalı olması nedeniyle hizmet veremiyor.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz sonrası TBMM’de alınan karar doğrultusunda 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının C bendi “ 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz resmi tatil günlerinden birisidir.
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RESMİ TATİL GÜNLERİ KAPALI OLAN YERLER
Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.
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15 TEMMUZ'DA RAYLI SİSTEMLER iSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ÜCRETSİZ Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul, Ankara ile İzmir'de raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.