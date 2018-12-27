27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
15 temmuz 2016 Türkiye’nin en karanlık gecesiydi. Darbeciler ilk olarak Genelkurmay karargahını işgal etti. Ardından Genelkurmay Başkanı dahil üst düzey komutanları derdest ederek, harekete geçtiler. Ancak halkın kahramanca direnişi darbeyi başarısız kıldı. O karanlık gecenin üzerinden iki buçuk yıl geçti. Darbecilerin mahkemelerde hesap verirken, o geceye dair görüntüler de çıkmaya devam ediyor.
HABERTÜRK YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI
HABERTÜRK o gecenin en fazla merak edilen noktalarından olan Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananlara dair çok özel görüntülere ulaştı. Darbeciler aslında hain girişimi gece 3’te planlamıştı, ancak mit müsteşarının karargaha gelişi onları panikletti. Fidan’ın saat 20.22'de karargahtan ayrılmasının ardından ise darbeciler hemen harekete geçti.
ÖZEL KUVVETLER 21.21’DE GELİYOR
Saat 21.21'de darbeci özel kuvvetler personelini taşıyan otobüs Genelkurmay Karargahı’na geliyor. Ağır silahlı ve tam teçhizatlı darbeciler, Ay Yıldız Nizamiyesi önünde hızla otobüsten inerek, doğrudan karargaha doğru ilerliyor.
DARBECİ SUBAYLARIN TALİMATLARI DUYULUYOR
Karargahta bulunan darbeci subaylarda onların girişlerini kolaylaştırmak için kapıda bekliyor, görevlileri bu yönde talimatlar veriyor. “Kapıyı açın, özel kuvvetler geliyor” şekildeki talimatlar net olarak duyuluyor. Daha sonra karargaha yönelen darbeciler dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dahil üst düzey komutanları alıkoyarak, karargahı işgal ediyor.
TANKLAR BÖYLE GELİYOR
Darbeciler o gece sadece özel kuvvetleri değil, zırhlı araçları ve tankları da karargaha yönlendirdi. Mamak’ta bulunan 28. Mekanize Tugayı’ndan çıkan darbecilere ait tanklar Genelkurmay Karargahı’na geldi. İşte o anlar da kameralara yansıyor. İlk tank gece 01.29’da İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Ay Yıldız Nizamiyesi’nden Genelkurmay’a girişi yapıyor. Ardından diğer tanklar bir bir karargaha giriyor. Bazı tankların girişteki bariyerlere takıldığı, bazılarının ise diğerlerine yer açmak için ileri geri manevra yapıtları görülüyor. Birkaç dakika içerisinde karargahın bahçesi tanklarla doluyor.
HELİKOPTERLE MÜHİMMAT SEVKIYATI
O gece helikopterler de cuntacılar tarafından aktif olarak kullanıldı. Cuntacılar derdest edilen üst düzey komutanları helikopterle Genelkurmay’dan darbecilerin komuta merkezi Akıncı Üssü’ne götürdü. Karargahtaki darbecilere silah ve mühimmat takviyesi de helikopterler tarafından yapıldı. Görüntülere işte bu sevkıyat anları da yansıdı. Gece 04.08’de bir helikopterin karargaha mühimmat getirmesi ve darbecilerin sandıklarda bulunan mühimmatları indirmesi de görüntülerde yer alıyor.
05.26’DA HELİKOPTER SİLAH GETİRİYOR
Darbecilerin sevkıyatı günün ilk ışıklarına kadar devam ediyor. 16 Temmuz saat 05.26’da bir başka helikopter darbecilere silah getiriyor. Darbeciler de seri bir şekilde bu silahları indiriyor. Ardından helikopter tanklarla çevirili alandan havalanarak, ayrılıyor.
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