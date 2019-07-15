15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakan Akar, geçen yıl bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu’nda, “Saat 20.30’a kadar darbe lafı yok. 15 Temmuz’da. 20.30’da alçaklar içeri girdiler kafamıza tabanca dayadılar. Başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. kafanıza tabanca varken hayır diyecek kaç kişi var. Bunu imzalayın dediler imzalamadım” ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜLER GENELKURMAY KARARGAHINDAN
HABERTÜRK o geceye dair çok önemli bir görüntüye daha ulaştı. Görüntüler o dönem Genelkurmay Başkanı Akar’ın darbeciler tarafından alıkonulduktan sonra helikopterle Akıncı Üssü’ne götürüldüğü anlara ait…
HELİKOPTERLE AKINCI’YA GÖTÜRÜLDÜ
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Akar o gece darbecilerin “bize katıl” teklifini reddedince karargahı basan cuntacı özel kuvvetler personelleri ile yakın ekibinde bulunan hainler tarafından alıkonulmuştu. Akar yine aynı ekip tarafından 23.00 sularında karargahtan çıkarılarak, etrafı silahlı darbeciler tarafından sarılı bir şekilde helikoptere bilindirildi. Akar bu helikopter ile darbenin yönetim merkezi o dönemki adı ile Akıncı Üssü’ne götürüldü.
DARBECİLERE TEPKİ
İşte görüntüler tam da bu ana ait. Akar yanında cuntacı eski tüm general Mehmet Dişli ve etrafı silahlı darbeciler tarafından sarılı bir şekilde karargah binasından 23.04’te çıkarılıyor.
Bu sırada helikopter Ayyıldız diye tabir edilen nimaziyenin hemen girişine iniyor. Darbeciler Akar’ı doğrucu helikoptere doğru ilerletiyor. Akar, bu sırada koluna girmek isteyen darbecilere tepki gösteriyor. Ve kolunu çekerek, onlardan kurtuluyor. Helikopter saat 23.05.27’de Akar’ın binmesinin hemen ardından darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü’ne doğru havalanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!