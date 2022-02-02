15 tatil tüm hızıyla devam ederken koronavirüs salgını nedeniyle tatilin uzatılacağı iddiası sosyal medyada iyice konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin yurt genelindeki milyonlarca öğrenci; 15 tatil uzuyor mu, süresi uzatıldı mı ve 2022 Yarıyıl (sömestr) tatili kaç gün ve uzatılacak mı sorularının cevaplarını arıyordu. Resmi açıklama ise MEB Bakanı Özer'den geldi...