THE BIG SICK (2017)



Pakistanlı komedyen, oyuncu ve yazar Kumail Nanjiani ile Emily V. Gordon’un kendi gerçek hikâyelerinden yola çıkarak senaryosunu yazdıkları filmin ilk yarısında, her şeyiyle bir romantik komedi seyrediyoruz. Stand-up komedi şovlarıyla hayata tutunmaya çalışan Kumail ile üniversite öğrencisi Emily tanışıp âşık oluyorlar. Kültürel farklılıklar önceleri sorun olmuyor ama

Kumail’in ailesinin geleneksel yanları, ilişkilerini giderek zorluyor… Kumail Nanjiani, filmde kendini canlandırıyor. Emily rolünde ise Zoe Kazan’ı seyrediyoruz… Michael Showalter’ın yönettiği film, ikinci yarısında romantik komedi sularından çıkıp gerçekçi bir drama dönüşüyor.