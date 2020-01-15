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15 Ocak bugünkü Hava durumu nasıl? Meteoroloji son dakika İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarısı yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İstanbul'da bugün plan yapacak vatandaşlar "Meteoroloji İstanbul'da bugün havalar nasıl?" sorusunun cevabını arıyor. İşte 15 Ocak 2020 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

15.01.2020 - 08:42 | Güncelleme:
15 Ocak bugünkü Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

15 OCAK BUGÜNKÜ HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK 

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
15 Ocak Çarşamba410669220-6,3173,38,4
16 Ocak Perşembe510678531-3,318,33,48,6
17 Ocak Cuma59718434-4,318,63,48,7
18 Ocak Cumartesi68668626-517,33,78,7
19 Ocak Pazar47558118-5153,79,2
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