Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanırken 67 Zonguldak ili alfabetik olarak son ildir ancak 68'den 81'e kadar olan plaka kodları sonradan il statüsü verilen yerlere 67'den sonraki sayılar verilmiştir. Vatandaşlar 15 plakanın hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. İşte 15 plaka hakkında...

15 NERENİN PLAKASI?

15 Burdur şehrin plakasıdır. Alfabetik sıralama kapsamında 15. sıradaki şehir Burdur'dur. Bir otomobilde veya herhangi bir aracın plakasında yer alan numara 15 ise bu araç Burdur iline kayıtlı bir plakadır.

BURDUR İLÇELERİ PLAKA HARF GRUPLARI

İLİ TRAFİK

KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU

(V.D. KODU) BURDUR 15 AA 001 AZ 999 BURDUR V.D. 15260 BURDUR 15 A 0001 A 9999 BURDUR V.D. 15260 BURDUR 15 C 0001 C 3999 BURDUR V.D. 15260 BURDUR 15 DA 001 DZ 999 BURDUR V.D. 15260 BURDUR 15 EA 001 EZ 999 BUCAK V.D. 15261 BURDUR 15 FA 001 FZ 999 TEFENNİ M.MD 15104 BURDUR 15 HA 001 HZ 999 GÖLHİSAR M.MD 15103 BURDUR 15 KA 001 KZ 999 KARAMANLI M.MD 15106 BURDUR 15 LA 001 LZ 999 YEŞİLOVA M.MD 15105 BURDUR 15 M 0001 M 4000 BURDUR V.D. 15260 BURDUR 15 M 4001 M 5000 BUCAK V.D. 15261 BURDUR 15 MA 001 MZ 999 BURDUR V.D. 15260 BURDUR 15 T 0001 T 4000 BURDUR V.D. 15260 BURDUR 15 T 4001 T 5000 BUCAK V.D. 15261