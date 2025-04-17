15 kez bıçakladı: 1 kez bıçakladım, diğerlerini hatırlamıyorum

"Aramızda daha önceden herhangi bir husumet bulunmazdı. Adliyeye intikal eden bir olayımız da yoktu. Fakat bundan 1 ay önce eşimin telefonundan başka bir numaraya 'günaydın canım' diye mesaj gönderildiğini küçük kızım görmüş bana da gösterdi ben de kendisine durumu sordum. Kendisi bana herhangi bir açıklamada bulunamadı. Bu olay ile ilgili hiçbir şey demedi. Ben de o yüzden Cansu'nun annesini aradım gelip kızlarını almalarını söyledim. Onlar da gelip aldılar. Bu süreç içerisinde ben Cansu'ya boşanma davası açtım. Bu dava aldatmadan açıldı. Fakat bu esnada Cansu bana pişman olduğunu ve boşanmak istemediğini barışmak istediğine dair mesajlar attı hatta ben kendisine yeni bir telefon ve hat aldım. Kendisi benden bunları istemişti. Kendisiyle bir süre konuştuk. Ben de yuvam yıkılmasın diye gidip kendisini aldım. Eve getirdim fakat evde bir şeyler düzgün gitmemeye başladı. Olay günü tartışmaya başladık. Bıçakla üzerime doğru geldi. Bende kendimi korumak için bıçağı Cansu'nun elinden aldım. Daha sonra nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde hatırladığım kadarıyla karin bölgesinden kendisi 1 kez bıçakladım. Bana söylediğiniz diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum. Arbede esnasında olmuş olabilir, sırtından bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay esnasında olayın vahametiyle bilincim bulanmış olabilir. Olaydan dolayı çok pişmanım aldatıldığım için tahrik oldum ben esimi çok seviyordum."