Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 179.831'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.825 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 15 HAZİRAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde."

14 Haziran (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün vaka sayısı 1592'ye yükselirken 18 hasta ise hayatını kaybetti

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 691 artarak 117 bin 538'e yükseldi. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 34 bin 345'e yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Kovid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.

Sağlık Bakanlığı dün 27 olarak açıkladığı Kovid-19 kaynaklı haftalık ölü sayısını bugün 26'ya düşürdü.

Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı da bir hafta önce dondurulduğu 27 bin 136'da bırakıldı.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 48 kişinin eklenmesiyle toplam vaka sayısının 243 bin 928'e yükseldiği bilgisi verildi.