15 günde 20 kilo verdiren diyet

Sağlıklı yaşamın yolu, fazla kilolardan kurtulmaktan geçiyor. 15 günde 20 kilo verebilmek için, bu diyet listesine göre günde dört öğün; sabah, öğle, ikindi ve akşam olarak belirleniyor, akşam 18.00’den sonra yemek yenmemeli ve her diyette olduğu gibi, bu diyete başlanmadan önce doktora danışılmalıdır. Diyet süresince günde 2 litre su içilmelidir. Kışın bu diyeti uygularken taze meyve yerine kuru meyve de yenebilir.

1. Hafta Diyet Listesi

Pazartesi

3 yumurta ya da orta büyüklükte 5 haşlama patates, 2Litre su

Salı

200-250 gr yoğurt, 100 gr süzme beyaz peynir, 2 Litre su

Çarşamba

2 elma, 1 Litre Meyve Suyu, ½ kg yoğurt, 2 Litre su

Perşembe

400 gr haşlama sığır veya tavuk eti, şekersiz bitki çayı, 200 gr yoğurt, 2 Litre su

Cuma

Doğal Maden Suyu (1 litre),şekersiz bitki çayı, ½ kg elma veya armut, 2 Litre su

Cumartesi

300 gr yoğurt, 3 patates (haşlanmış),2 Litre su

Pazar

500 gr yoğurt, doğal maden suyu, 2 Litre su

2. Hafta Diyet Listesi

Pazartesi

200 gr haşlama sığır eti, 1 haşlanmış yumurta, 2 Domates, Doğal Maden Suyu, 2 Litre su

Salı

2 elma, 100 gr haşlama sığır eti, 1 domates, 1 salatalık, şekersiz çay, 2 Litre su

Çarşamba

100 gr haşlama dana eti, 70 gr çavdar ekmeği, 2 adet elma ya da armut, 2 Litre su

Perşembe

2 haşlanmış yumurta, 100 gr haşlama sığır eti, 150 gr çavdar ekmeği, 500 gr yoğurt, 2 Litre su

Cuma

500 gr yoğurt, 3 patates (haşlanmış şekilde),700 gr elma, 2 Litre su

Cumartesi

300 gr haşlama tavuk, 2 salatalık, 2 yumurta, şekersiz çay, 2 Litre su

Pazar

4 patates (haşlanmış),orta boy 2 elma, 200 gr yoğurt, maden suyu, 2 Litre su