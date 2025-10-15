15 bin müziksever cazla buluştu

Sanatı her disipliniyle destekleyen Akbank Sanat ile BKM organizasyonuyla gerçekleşen Türkiye'nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da caz tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Cazın farklı renklerini şehrin her köşesine taşıyan “Şehrin Caz Hali” 35. Akbank Caz Festivali, 15 bin müzikseveri ağırladı.

200’den fazla müzisyenin sahne aldığı festival, Müze Gazhane’de İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi’nin projesi olan Nilüfer Verdi Trio “Playing Tunes For Peace” konserleriyle başladı. Caz severlerin yoğun ilgisiyle karşılanan festival boyunca Chief Adjuah, The Brandee Younger Trio, Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou, Enji, Niechęć, Eliane Elias, Aaron Parks Little Big, Alfredo Rodriguez & Pedrito Martínez, Raül Refree, Kinga Głyk, Bohren Und Der Club Of Gore ve RYMDEN gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Önder Focan & Yavuz Darıdere “Legendary Hammond Trio”, Ahmet Ali Arslan "Manastır", Ali Perret “Octopus Band”, Dilan Balkay, Sista Sound, Kind of Six, Yeşim Pekiner Quintet “Reflections on a Jade”, Ömercan Şakar "Project OM 4.0", Batu Şallıel & İstanbul Swing Cats, Sinem İslamoğlu Group “Neo-Soul Vibes” ve Berkay Sümbül Quintet gibi Türkiye caz sahnesinden birçok isim performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Festivalin gelenekselleşen bölümlerinden biri olan Mehmet Uluğ Gecesi, bu yıl da müziğin birleştirici gücüne sahne oldu. Adam Rudolph'un "Invisible Threads" projesi kapsamında Okay Temiz ve Hacı Tekbilek'in aynı sahneyi paylaştığı konser, izleyicilere kültürler ötesi bir müzikal yolculuğa çıkardı. Festivalin özel projelerinden Jazz Meets Rap, cazın ve rap'in doğaçlama gücünü birleştirerek dinleyicilere benzersiz bir deneyim yaşattı. Caz Kulüpleri Gecesi, İstanbul'un caz mirasını yeniden canlandırarak Bova, Pera 77 ve Nardis Jazz Club gibi sahneleri festivalin merkezine taşıdı. Cazın elektronik tınılarla harmanlandığı All Night Jazz kapsamındaysa Jitwam, Grup Ses ve Garan Garan DJ setleriyle enerjisi yüksek bir gece yaşandı. Birçok farklı disiplinin müzikle bir araya geldiği, çok renkli ve sesli paneller ve atölyelerden oluşan yan etkinlik programı da yoğun ilgi gördü. Caz Ağı Paneli, Türkiye'de cazın medya görünürlüğünü tartışmaya açarken, Üretim Kaydı yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve Maya Perest'in konuk olduğu "Müzik Yolculuğunun Kaydını Tutmak" atölyesi müzisyenlerin yaratım süreçlerine yeni bir perspektif sundu. Farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik hazırlanan "Çılgın Çocuk Orkestrası" atölyesi, soundpainting yöntemiyle minik katılımcıların ritim ve ses dünyalarını zenginleştirdi. Festivale özel edisyonu ve Bant Mag.'in sunumuyla Ayben, 3pillie ve Deniz Taşar'ın konuk olduğu "Beni Bu Şarkılar Mahvetti" etkinliği ise müzik ile müzik etrafında şekillenen hikayeleri bir araya getirdi. Konuklar hayatlarına damga vuran şarkıları ve bu şarkıların ardındaki hikâyeleri paylaştı. "Caz Tarihinin Dönüm Noktaları" panelinde caz tarihine yön veren müzisyenler ve akımlar ele alınırken, fugamundi'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve yazar Hakan Bıçakçı'nın konuk olduğu Caz Dinleme Kulübü oturumunda ise cazın sinemada bir gerilim unsuru olarak nasıl kullanıldığı örneklerle tartışıldı. Hülya Tunçağ'ın moderasyonunda gerçekleşen "Edebiyat ve Caz" söyleşisi ise İnci Aral ve Esra Kayıkçı'nın katılımıyla cazın yazın, dil ve seslerle kurduğu çok katmanlı bağları görünür kıldı.

Festival süresince Akbank Sanat’ın dijital kanallarında yayınlanan özel içerikler, konser sahnelerinin coşkusunu çevrim içi ortama taşıdı. “Şehrin Caz Hali’nde Dans Hep Var” söylemiyle, çağdaş dans ve cazı bir araya getiren proje devam etti. Dans sanatçılarının konser verilecek mekanda yer alacak sanatçının eseri eşliğinde dans ettikleri performanslar çevrimiçi olarak Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlandı.