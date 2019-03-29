29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İLK KEZ 24 HAZİRAN’DA UYGULANMIŞTI
Hasta ve engellilere evde oy kullanabilme imkanı ilk kez 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde uygulanmıştı. Bu seçimde de süresinde başvuran hasta ve engelliler seyyar sandıkta oylarını kullanabilecek.
769 İLÇEDE SEYYAR SANDIK
Bu kapsamda 769 ilçede seçim kurulları tarafından seyyar sandık kurulu oluşturuldu. Bu ilçelerde görev yapmak üzere toplam bin 71 seyyar sandık kurulu teşkil edildi. Bu kurullarda yine memur başkan ve üyelerin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de bulanacak.
YSK tarafından ilan edilen seçim takvimi süresinde başvuran ve gerekli şartları taşıdığı belirlenen 15 bin 301 seçmen bu seyyar sandıklarda oy kullanacak.
SANDIK KURULU EVLERE GİDECEK
Peki seyyar sandıkta oy verme işlemi nasıl gerçekleştirilecek? Seçim kurulları seçim çevrelerinde bulunan hasta veya engellilerin evlerine beraberlerinde sandık ve diğer seçim malzemeleri ile gidecek. daha sonra ilgili kişiye oyu kullandırılacak.
MUHTARLIK OYU KULLANAMAYACAKLAR
Seyyar sandık kurulu seçmen listelerine, kaydedilen seçmenlerin büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimleri için oy kullanabilecek. Ancak muhtar, ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamayacaklar. Bu mahalde köylerde de seyyar sandık kurulmayacak.
SAYIM İÇİN ÖZEL DÜZENLEME
Seyyar sandıklardan çıkan oylar daha sonra o ilçede bulunan diğer sandıklardan biri birleştirilerek, sayımı yapılacak. Bu usul seyyar sandıkta oy kullanan seçmenlerin tercihlerinin deşifre olmaması için hayata geçirildi.
Öte yandan YSK Ankara Kantinciler Odası Başkanlığı’nın başvurusu üzerine oy kullanılan okullarla ilgili ilginç bir karar aldı. YSK 31 Mart Pazar günü oy kullanılacak okullarda kantinlerin açık olabileceğine karar verdi.
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