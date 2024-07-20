14 yaşındaki Emir aranıyor
Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki Emir İşleyen'i arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Samsun'un Yakakent ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Emir İşleyen, bir süre sonra kayboldu.
İşleyenin kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, denizde ve karada arama çalışması sürdürüyor.
Öte yandan Emirin ağabeyi Esat İşleyenin fenalaşması üzerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.
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