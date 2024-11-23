14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bugün

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde film gösterimleri ve Uluslararası Akademik Program oturumları, dün başladı.

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Uluslararası Akademik Programın açılış töreninin ardından festivalin Akademik Onur Ödülü sahibi Prof. Dr. Sami Selçuk’un verdiği konferans başta olmak üzere günün tüm oturumları hukukçuların yoğun ilgisiyle geçti.

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Festival, hafta sonunda merak uyandıran filmleri izleyiciyle buluşturmaya devam edecek. VisionIST etkinlikleri bugün başlıyor, düzenlenecek panellerde gündemde olan konular üzerinden tartışma alanları açılacak, Uluslararası Akademik Program ile farklı başlıklar altında hukuk alanında tebliğler sunulacak.

Prof. Dr. Adem Sözüer REKLAM Bugün Nişantaşı City’s CineWam’da saat 14.00’te 4. Kuvvet Direniyor bölümünde yer alan Japonya’da #MeToo hareketinin öncüsü olan gerçek bir hikâye beyazperdede olacak: Kara Kutu Günlükleri / Black Box Diaries. Japon gazeteci Shiori Ito’nun hem haberci hem de tecavüz kurbanı olarak sürdürdüğü 5 yıllık mücadelesini belgelediği, Sundance Film Festivali’nde gösterilen belgeseli, Türkiye’de ilk kez festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Dün başlayan Altın Terazi Uzun Metrajlı Film Yarışması heyecanı bugün iki filmin gösterimiyle devam edecek. Yarışma filmlerinden Santiago Lozano Álvarez'in Berlin Film Festivali Panorama bölümünde dünya prömiyerini yapan, Guadalajara FF’nde En İyi Senaryo ve Görüntü ödüllerini kazanan filmi Üç Siyah Işık Gördüm / I Saw Three Black Lights saat 16.30’da gösterilecek. Kolombiya’da geçen film kanunsuzluğun kol gezdiği bir coğrafyanın acı gerçekliğini mistik bir hortlak hikayesiyle birleştiriyor. Bir diğer yarışma filmi Mehmet Ali Konar imzalı Ceviz Yaprakları Sarardığında ise 19.00’da beyazperdede olacak. Yarışmaya Türkiye’den seçilen ve prömiyerini yapacak film, hastalığı sebebiyle ölümle burun buruna olan bir babanın oğlunu yanında olmayacağını düşündüğü bir geleceğe hazırlamaya çalışmasının dokunaklı hikâyesini anlatıyor.

REKLAM Gösterim sonrasında yönetmen Mehmet Ali Konar ve başrol oyuncusu Korkmaz Arslan izleyicilerle buluşacak. Günün City’s Cinewam’daki son filmi ise saat 21.30’da gösterilecek. Agathe Riedinger’in ilk uzun metrajlı filmi Ham Elmas / Wild Diamond, odağına kadınlara sadece fiziksel değer biçen tüketim toplumunda kendini bile isteye arzu nesnesine dönüştüren 19 yaşındaki Liane’i alıyor. Film, bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye adayları arasından feminist yaklaşımıyla sıyrıldı. Kadıköy Sineması’nda günün ilk seansında festivalin uzun metrajlı yarışma jürisinde yer alan Assel Aushakimova imzalı, Kazakistan yapımı Bisiklet Satrancı / Bikechess gösterilecek. 4. Kuvvet Direniyor bölümü kapsamında Türkiye’de ilk kez gösterilecek, dünya prömiyerini yaptığı Tribeca Film Festivali’nde En İyi Uluslararası Film Ödülü’nü kazanan film, medyanın devlet güdümünde olmasını ve bir gün kendilerinin de haksızlığa uğrayabileceğini düşünmeyen konformistleri eleştiriyor. 16.30’da festivalin yarışma filmlerinden Ferahnaz Şerifi imzalı Çalınan Gezegenim / My Stolen Planet ikinci gösterimini gerçekleştirecek. Yönetmen Şerifi, kişisel arşivinden görüntülerle seküler bir ülkenin unutturulmaya çalışılan imgelerini günümüzün baskılarıyla karşılaştırıyor. 2020 yılında ilk filmi Namo ile Altın Terazi kazanan, 2022’de Sonu Yok ile yeniden yarışmaya seçilen Nader Saeivar’ın Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan; senaryosunu Cafer Penahi ile birlikte yazdıkları Şahit / The Witness 19.00’da gösterilecek. Kadınların ve çocukların baskı ve şiddet görmesi, erkeklerinse cezasız kalmasını incelikli bir senaryo ve çarpıcı performanslarla beyazperdeye yansıtan filmin gösterimi sonrasında filmin kurgucusu Emir Etminan ve oyuncularından Hana Kamkar izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Liliana Torres’in ataerkil mutluluk formülünün olmazsa olmazı anneliğe kendiyle barışık bir kadın olan Lola’nın açısından baktığı, dramatize etmektense mizah dozunu ihmal etmediği filmi Memeli / Mamifera 21.30 seansında izleyiciyle buluşacak. Filmde Lola’ya hayat veren Maria Rodriguez Soto, performansıyla SKSW FF’de Jüri Özel Ödülü kazandı.

REKLAM Festivalin 'Adil Yargılanma Hakkı' teması ile düzenlenen Uluslararası Akademik Programı kapsamında ise 'İran Hukuku Bağlamında Adil Yargılanma İlkeleri Perspektifinden İdari Yargıdaki Gelişmeler', 'Adil Yargılanma Hakkı ve Ne Bis In Idem İlkesi', 'Dijital Çağda Adillik: Algoritmik Cezalandırmanın İnsan Haklarına Etkileri', 'Uluslararası Standartlar ve İlkeler Doğrultusunda Adil Yargılanma Hakkı' ve 'Adil Yargılamayı Temin Etmek Üzere Yargıçlar Için Yapay Zeka Asistanları: Hayal mi hakikat mi?' gibi başlıklar altında gerçekleşecek oturumlarda tebliğler sunulacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek oturumlar ücretsiz ve herkesin katılımına açık. VisionIST kapsamındaki ilk etkinlik Yasalarda ve Uygulamada "Sansür": Film Sektörünün Hakları başlıklı oturum olacak. İzleyici ve basına kapalı olarak gerçekleşecek festivalin tek etkinliği olan oturum, Prof. Dr. Adem Sözüer moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi Volkan Aslan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Ulaş Karan’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Bugün saat 15.00’te İBB Beyoğlu Sineması’nda VisionIST kapsamındaki Sinemada Kadın Özgürleşmesi başlıklı panel herkesin katılımına açık ve ücretsiz düzenlenecek. Festival programın kaçırılmaması gereken kadın odakları filmleri Boşluktaki Bedenler, Hayallerin Eşiği, Çalınan Gezegenim, Kara Kutu Günlükleri, Ham Elmas, Santosh ve Memeli’den ilham alınarak planlanan panelin moderatörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, film eleştirmeni, yazar Umut Tümay Arslan yapacak. Panelin konuşmacıları psikiyatr, yazar, psikoterapist Arzu Erkan, feminist, aktivist ve avukat Hülya Gülbahar ile senarist, yönetmen, kurgucu, görüntü yönetmeni Senem Tüzen olacak. Festivalde Yarın (24 Kasım Pazar) USCFF, Pazar günü dünyanın farklı coğrafyalarından çarpıcı adalet arayışlarını gözler önüne seren filmlerle izleyicileri buluşturacak. 4. Kuvvet Direniyor bölümünün basın özgürlüğüne dair gerçekçi filmi Bisiklet Satrancı / Bikechess saat 14.00’te yönetmen Assel Aushakimova’nın katılımıyla Nişantaşı City’s CineWam’da beyazperdede olacak. 16.30’da Cannes FF Belirli Bir Bakış bölümündeki prömiyerinin ardından onlarca dünya festivalinin resmi seçkisine davet edilen ve İngiltere’nin Oscar adayı ilan edilen Santosh beyazperdede olacak. Festivalde Türkiye prömiyerini yapacak Sandhya Suri imzalı film, “insanları doğuştan cinsiyetlerine ve kastlarına göre ayrımcılığa uğratan bir sistem içinde adalet nasıl sağlanır?” sorusuna cevap arıyor. 19.00’da festivalin yarışma filmlerinden Türker Süer’in yönettiği Gecenin Kıyısı gösterilecek. Venedik Yönetmenlerin Günleri, Toronto, Valladolid ve Selanik film festivallerine seçilen Gecenin Kıyısı filminin başrollerini Ahmet Rıfat Şungar ile Berk Hakman paylaşıyor. Film, biri orduya sadakatiyle ünlü bir subay, diğeri ise ne suç işlediği belirsiz bir subay olan iki kardeşin, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine denk gelen adalet yolculuğunu anti-militarist bir yaklaşımla anlatıyor. Festivalin Klasikler bölümünde yer alan Brezilya Cinema Novo akımının ustası Glauber Rocha’nın toplumsal adaletsizliğe isyanı anlattığı filmlerinin en çarpıcı olanı Kara Tanrı, Beyaz Şeytan / Black God, White Devil ilk gösteriminden 60 yıl sonra yenilenen 4K kopyasıyla saat 21.30’da izleyiciyle buluşacak. Kadıköy Sineması’nda ise günün ilk filmi saat 14.00’da gösterilecek, bu yıl Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış bölümünde yer alarak Cannes’a seçilen ilk Somali filmi olarak tarihe geçen, Somali sineması için cesur bir yeni ses olan Mo Harawe imzalı Cennetin Yanındaki Köy / The Village Next to Paradise olacak. Yönetmenin memleketi Somali’ye Batı’nın önyargılı bakışının tam tersi bir portre çizdiği film insansız hava aracı saldırıları tehdidi altında ölümün gölgesinin hiç eksilmediği cennet gibi bir coğrafyada, daha iyi bir hayat arayışındaki bir aileyi takip ediyor. Film ile Anab Ahmed Ibrahim, Saraybosna Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ile döndü. Saat 16.30’da ise Ceviz Yaprakları Sarardığında ikinci gösterimi ile yönetmen Mehmet Ali Konar ve oyuncu Korkmaz Arslan’ın katılımıyla izleyiciyle buluşacak. Saat 19.00’da ise Santiago Lozano Álvarez'in festivalin yarışmasında yer alan filmi Üç Siyah Işık Gördüm / I Saw Three Black Lights Anadolu yakasındaki sinemaseverlerle buluşacak. 21.30’da ise 4. Kuvvet Direniyor bölümü filmlerinden Mara Tamkovich imzalı Kurşuni Gökyüzü Altında / Under The Grey Sky günün son filmi olarak gösterilecek. İzleyiciyle ilk kez New York Tribeca Film Festivali’nde buluşan Polonya yapımı Kurşuni Gökyüzü Altında ilkeli ve cesur gazetecilik yapmanın bedellerini ödeyen Belarus gazeteci Katsiaryna Andreyeva ve eşi Igor Ilyash’ın gerçek öyküsünü anlatıyor. 'Herkes için adalet' Haberi Görüntüle VisionIST programında 24 Kasım’da usta isimlerin yer alacağı, özellikle sinemacı olmak isteyen gençlere ilham verecek kaçırılmaması gereken bir ustalık sınıfı bir de sohbet var. Alin Taşçıyan moderatörlüğünde festivalin jüri üyesi yönetmen, senarist Cemil Ağacıkoğlu ile saat 13.00’te Beyoğlu Sineması’nda bir ustalık sınıfı gerçekleşecek. Cemil Ağacıkoğlu Sinema Serüvenini Anlatıyor başlıklı ustalık sınıfının ardından saat 15.00’da Görüntü Yönetmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Meryem Yavuz, festivalin Sinemaya Katkı Ödülü Sahibi usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca’nın izleyiciyle buluşacağı söyleşiyi modere edecek ve onun sinemasına dair bir sunum yapacak.