Bu yıl 10-22 Haziran tarihlerinde, ülkemizin kültür ve sanat hafızasında önemli yeri olan festival, teknik ve mimari donanımı ile dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. Festival sanatseverleri AKM’nin ödüllü salonu Türk Telekom Opera Salonu ve Tiyatro Salonunda ağırlayacak.
AÇILIŞ GALA KONSER İLE OLACAK
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılışı 10 Haziran Cumartesi akşamı düzenlenecek GALA KONSER ile olacak. Konser aryalardan napolitenlere, türkülerden şarkılara ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örneklerin yer aldığı zengin bir programla AKM Türk Telekom Opera Salonunda seslendirilecek. Orkestra Şefi Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solistler; soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili’ye eşlik edecek.
FESTİVALİN VAZGEÇİLMEZ ESERİ SARAYDAN KIZ KAÇIRMA
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 12-13 Haziran Pazartesi-Salı akşamları bir festival geleneği olarak, düzenlendiği ilk günden bu yana sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın SARAYDAN KIZ KAÇIRMA operası ile devam edecek.
Türk-Osmanlı kültür ve sanatından etkilenilerek 16. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkan Turquerie akımının en güzel örneklerinden biri olan ve Mozart’ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği, rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile AKM Tiyatro Salonu’nda, iki temsil ile seyirci karşısında olacak.
Solistler Ufuk Toker “Belmonte” rolünü, Kenan Dağaşan ve Umut Tingür “Osmin” rolünü, Ceren Aydın ve Evren Işık Yasemin “Konstanze” rolünü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy ve Ecem A. Yazoğlu “Blond” rolünü, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç “Pedrillo” rolünü, Selim Borak “Selim Paşa” rolünü, Yusuf Eren Maden ve Ali Ada Peker ise “Çocuk” rolünü dönüşümlü olarak canlandıracaklar.
Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun eşlik edeceği SARAY’DAN KIZ KAÇIRMA operasının koreografisini Tan Sağtürk üstleniyor.
BİR OPERA ŞAHESERİ: LA TRAVIATA
Yazar Alexandre Dumas’ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Francesco Maria Piave’ye ait olan LA TRAVIATA izleyicilere eşsiz bir opera ziyafeti sunacak. Eser aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery’nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını 15 Haziran Perşembe akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’na taşıyacak.
Orkestra Şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde festivale ilk kez katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserde “Violetta” Eylem Demirhan Duru, “Alfredo Germont” Levent Gündüz, “Giorgio Germont” Cengiz Sayın, “Flora” Melisa Özdemir, “Annina” Eda Çapanoğlu, “Gastone” Burak Dabakoğlu, “Marki” Cihan Özmen, “Baron” Nejad Beğde, “Doktor” Chirstopher Gagliardo, “Komisyoner” Başak Ünal ve “Giuseppe” Muzaffer Soydan tarafından canlandırılacak.
Ünlü rejisör Carlos Vilán’ın sahneye koyduğu eserde koro şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede olacak.
ANKARA DOB FESTİVALE ÇOK BEĞENİLEN PRÖMİYER ESERİ İLE KATILIYOR
İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu ANDREA CHENIER operası18 Haziran Pazar akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak.
Rejisörlüğünü ve dramaturjisini Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği eserde Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şair Andrea Chenıer’in kısa yaşam öyküsü döneme uygun dekor ve kostümlerle anlatılıyor.
Dünya sahnelerinde pek çok opera evinde sahneye çıkan ünlü İtalyan tenor Ivan Defabiani’nin başrolde şair Andrea Chenier’i canlandıracağı eserde diğer solist sanatçılar; Kâmil Kaplan “Carlo Gérard”, Seda Aracı Ayazlı “Maddalena de Coigny”,
Ferda Yetişer “Bersi”, Selva Erdener “La Contessa di Coigny”, Emin Özdemir “Filéville”, Emre Uluocak “Mathieu”, Haser Tek “Abbé”, Mehmet Kavil “Incredible”, Yiğitcan Tatlıoğlu, “Roucher”, Kemal Badem “Schmidt”, H. Zeliha Tunçyürek “Vecchia”, E. Kaan Çelikcan “Fouquier”, Batuhan Karatay “Dumas”, Mahir Kat “Il Maestro di Casa” rollerinde sahnede olacak.
Koreografisi Özge Ay’a ait eserde orkestra şefi Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik edecek.
FESTİVAL İHTİŞAMLI AİDA OPERASI İLE SON BULUYOR
AKM Türk Telekom Opera Salonunda 22 Haziran Perşembe akşamı, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün en büyük prodüksiyonlarından biri olan İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin AİDA operası izlenebilecek.
Solistleri, korosu ve dansçıları ve görkemli rejisi ile kapanışa damgasını vuracak eseri ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor.
Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar; Evren Ekşi “Aida”, Efe Kışlalı “Radames”, Jaklin Çarkçı “Amneris”, Murat Güney “Amonasro”, Gökhan Ürben “Ramfis”, Göktuğ Alpyaşar “Il Re Delle’Egitto”, Serkan Bodur “Un Messaggero”, Ayşenur Ayyıldız Haksoy “Sacerdotessa” rollerinde seyirci karşısında olacak.