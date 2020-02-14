14 Şubat perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Bugün herhangi bir arkadaşınızla görüş ayrılığına düştüğünüzde fazla tepki vermemeye dikkat etmelisiniz. Haklıyken haksız durumuna düşmemek için fikrinizi sakin bir şekilde savunun. Arkadaşınız da sizi anlayacaktır.

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