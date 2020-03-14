14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tıp Bayramı bugün kutlanıyor... Temelde sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için sadece Türkiye'de kutlanılan Tıp Bayramı'nın ortaya çıkış öyküsü II. Mahmut dönemine dayanır. 14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. En özel ve resimli Tıp Bayramı mesajları haberimizde...
TIP BAYRAMI MESAJLARI 2020
"Beni Türk doktorlarına emanet ediniz." Gazi Mustafa Kemal Atatürk
"Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır." Hz. Muhammed (s.a.v)
"İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik." Hz. Ali (r.a)
Tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.
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