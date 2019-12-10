Süper Lig'de 14. hafta geride kalırken tüm sıralar değişti ama lider yine değişmedi. 4 haftadır zirvede olan Sivasspor, 2009'da çok yaklaştığı Anadolu devrimini bu kez gerçekleştirebilir mi?

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

- Zirve takipçilerinin bu hafta gözü kendi maçlarındaydı ama kulakları Malatya'daydı. Lider Sivas; Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çıkamadığı Yeni Malatyaspor deplasmanında çok rahat kazandı. Üst üste 6. kez kazanan Yiğidolar, şampiyonluğa çok yaklaştıkları 2008-2009 sezonunu hatırlatıyorlar. Üstelik o sene 14. haftada 28 puanla ikinciyken şimdi 30 puandalar.

- Bu sezon Beşiktaş ve Trabzon'u da yendikleri evlerinde Fenerbahçe'yi ağırlayacaklar. Ancak en büyük rakip devre arası transfer dönemi. Takımda 3 büyüklere doğru bir yaprak dökümü yaşanmazsa yarışta kalırlar. Aksi halde gidenlerin yerini kolay kolay dolduramazlar.

- 4 büyüklerin hepsinin bu hafta keyfi yerindeydi. Fenerbahçe 2 haftalık durgunluğa 5 golle son verdi. Galatasaray, Alanya'yı yenip rahat bir nefes alırken Trabzonspor fırtınası Akdeniz'de de esti. Beşiktaş çok zorlansa da 6'da 6 yapıp 2. sıraya yerleşti. Başakşehir ise 3 hafta sonra fren yaparken son dakikada direkten dönen top Denizli'yi kahretti.

- Haftanın en önemli galibiyetlerinden birini de Kayseri aldı. Onca sıkıntıya ve eksiğe rağmen gelen 3 puan, umutları canlı tuttu. İlhan Palut'la yükselişini başkentte de sürdüren Göztepe ise artık 2. sıraya küme düşme hattından daha yakın.

HAFTANIN OLAYI

Marius Sumudica... Burada olmasının performans değil, Konyaspor tribünlerine yaptığı 'küme düşeceksiniz' hareketi. Deli dolu imajının çok da suyunu çıkarmamak gerek.

HAFTANIN İYİLERİ



Takım: Sivasspor

Üst üste 6. zafer haftası. 4 haftadır liderler ve bırakmaya niyetli değiller. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçı rotayı net olarak belirler.



Teknik direktör: İlhan Palut

4 haftada Göztepe'yi ayağa kaldırdı. Küme düşme korkusunu unutan İzmir ekibi, şimdi üst sıralara tırmanmanın peşinde.

Oyuncu: Fernando Muslera

Uruguaylı eldiven her zaman olduğu gibi dünyaları kurtardı. Galatasaray hayattaysa en büyük pay onun.

Genç oyuncu: Ferdi Kadıoğlu

Kupayla başlayan yükselişi, Gençlerbirliği maçıyla perçinledi. Yanal'a formayı daha fazla hak ettiğini gösterdi.

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Ankaragücü

Üst üste 6., son 8 haftada ise 7. yenilgi. Başkentin çınarı, 1. Lig'in yolunu tutmak istemiyorsa acilen hayata dönmeli.

Oyuncu: Riad Bajic

Öyle bir gol kaçırdı ki, anlatmaya kelimeler yetmez. Konya'nın galibiyet hasretinin 7 maça çıkmasının baş sorumlusu oldu.

Teknik direktör: Aykut Kocaman

Olmuyor, olmuyor, Konyaspor günden güne eriyor. 7 maçtır kazanamayan Aykut hoca, ilk 3'e taşıdığı, Türkiye Kupası'nı aldığı takımıyla şimdi küme düşme hattında!





15. HAFTA PROGRAMI

13 Aralık Cuma:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor





SÜPER LİG PUAN DURUMU